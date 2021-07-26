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Telefonda tartışıp buluştuğu husumetlisi tarafından öldürüldü

Adana'da Yunus Yiğit (28), para meselesi yüzünden telefonda tartışıp buluştuğu Ramazan Tekin (20) tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Yakalanıp gözaltına alınan Ramazan Tekin ile yanındaki Ozan Karadağoğlu (26), tutuklandı.
Telefonda tartışıp buluştuğu husumetlisi tarafından öldürüldü

​Olay, 20 Temmuz günü saat 13.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde meydana geldi. Para meselesi nedeniyle husumetli olan Ozan Karadağoğlu ile Yunus Yiğit, telefonda tartıştı. Taraflar, buluşmak için sözleşti. Ozan Karadağoğlu, yanında arkadaşı Ramazan Tekin’i de alarak Zambak Caddesi’nde Yunus Yiğit ile buluştu. Burada taraflar arasında yine tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ramazan Tekin, otomobilden aldığı tüfekle Yiğit’e ateş edip, arkadaşıyla birlikte geldikleri araçla kaçtı.

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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yiğit, kaldırıldığı özel hastanede ameliyata alındı. Ancak Yiğit, doktorların tüm çabasına karşın gece saatlerinde kurtarılamadı.

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SAKLANDIKLARI EVDE YAKALANDILAR

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. İncirlik Yeni Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, Ozan Karadağoğlu ile Ramazan Tekin'i yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerden Ramazan Tekin, Yiğit'in kendisine küfrettiğini, bu nedenle silahı ateşlediğini öne sürdü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan Tekin ile Ozan Karadağoğlu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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