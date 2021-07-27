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Telefonu açmayan eşini bıçaklayarak öldürdü

MALATYA'da, Selma Ö. (41), cep telefonuna cevap vermediği gerekçesiyle eşi Mehmet Ö. (56) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Telefonu açmayan eşini bıçaklayarak öldürdü

Olay, öğle saatlerinde Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Ö., iddiaya göre eşi Selma Ö.'yü, cep telefonuyla aradı ancak yanıt alamadı. Bu duruma öfkelenen Mehmet Ö., eve gidip eşi Selma Ö. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Mehmet Ö. mutfaktan aldığı bıçakla eşine saldırdı. Selma Ö. kanlar içerisinde yığılırken, sesleri duyanların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Selma Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sonrası kaçan Mehmet Ö. ise evlerine yakın bölgede jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bir çocuk annesi Selma Ö.'nün cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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