Telekom sektörü salgında "tutkal" vazifesi gördü

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Süel, "İçinde bulunduğumuz tablonun tutkalı telekomünikasyon teknolojisidir diyebiliriz. Günlük hayatımızı sürdürmek için telekom teknolojilerinden yararlanıyoruz." dedi.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, "İçinde bulunduğumuz tablonun tutkalı telekomünikasyon teknolojisidir diyebiliriz. Günlük hayatımızı sürdürmek için telekom teknolojilerinden, özellikle de mobil iletişim teknolojilerinden bugüne kadar görülmemiş ölçülerde yararlanıyoruz." dedi.

Süel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgının herkesin hayatında önemli değişimlere yol açtığını, bu değişimin temel sağlayıcısının dijitalleşme olduğunu belirterek, telekom operatörlerinin de bu sürecin en önemli unsurları olarak konumlandığına işaret etti.

Süel, operatörlerin ağları ve altyapılarının yetersiz olması durumunda, dijital teknolojilerin hayata geçemeyeceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz tablonun tutkalı telekomünikasyon teknolojisidir diyebiliriz. Günlük hayatımızı sürdürmek için telekom teknolojilerinden, özellikle de mobil iletişim teknolojilerinden bugüne kadar görülmemiş ölçülerde yararlanıyoruz. Pandemide telekom sektörü insanları, kurumları ve nesneleri birbirlerine bağlı tuttu. Fiber bağlantılar, mobil geniş bant ve mobil uygulamalar sayesinde insanlar evlerinden işlerine, sağlık ve eğitim hizmetlerine, alışveriş olanaklarına erişebildi.

Sağlık çalışanları uzaktan bilgi ve uzman desteği alabildi. Hükümetler virüsün yayılmasını önlemeye yönelik, verilere dayalı sağlık politikaları oluşturmak ve bu politikaların sonuçlarını değerlendirerek gerekli uyarlamaları yapmak için telekom şebekelerinden yararlandı. Şebekelerimiz artan yoğun kullanıma rağmen bu ağır yükün altından başarıyla kalktı ve fonksiyonlarını yerine getirdi. "

Süel, tüm dünyada telekom şirketlerinin özveriyle çalışarak kapasitelerini artırdığını, şebekelerini çalışır durumda tuttuğunu ve saha hizmetlerini aksatmadan sürdürdüğünü anlattı.

"Kamu hizmetlerinde dijitalleşmenin en iyi örneği e-devlet"

Hasan Süel, Türkiye'nin özellikle kamu kurumları ve kamu hizmetlerinin dijitalleşmesi alanında çok önemli mesafeler katederek uluslararası standartlara ulaştığını, bunun en iyi örneğini e-devlet uygulamasının sunduğunu aktardı.

Bugün nüfusun yüzde 66'sının e-devlet kapısında sunulan 5 bin 180 hizmeti kullandığını bildiren Süel, "Salgın süresince e-devlette ayda yaklaşık 500 milyon işlem yapıldı. Maske dağıtımından sosyal yardım başvurusuna, şehirler arası seyahat için belgelerin güncellenmesinden HES kodunun alınmasına kadar pek çok işlemde e-devlet başarıyla kullanıldı. Telekom operatörleri bu süreçte altyapıya binen yüke rağmen hizmeti aksatmadan verdikleri gibi Kovid-19 karşısında önemli destekler de sağladı." ifadelerini kullandı.

Salgının, dijitalleşmenin önemini bir kez daha hatırlattığının altını çizen Süel, salgın döneminde müşterilerin dijital platformlara ilgisinin arttığını vurguladı.

"Evde kalması gerekenleri hayata bağlamaya devam etmeyi sorumluluk olarak gördük"

Hasan Süel, insanların evden çalıştığı, iş yerlerine uzaktan bağlandığı, toplantılarını video konferans benzeri yöntemlerle gerçekleştirdiği bir dönemden geçildiğini anlattı.

Alışverişlerin online siteler üzerinden yapıldığını, uzaktan eğitim platformlarına ve dijital yayınlara talebin arttığını vurgulayan Süel, özellikle sabit internet trafiğinde yüzde 60'a varan artışlar gözlemlediklerini aktardı.

Süel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kurumsal müşterilerimiz arasında da çağrı merkezlerinin uzaktan çalışmasına imkan sağlayan Bulut Santral uygulaması, bu dönemde en çok tercih edilen ürünlerin başında geldi. Çalışan sağlığını koruyabilmek için Sosyal Mesafe Takip ve Termal Kamera gibi çözümlere talep arttı. Salgın sebebiyle evde kalması gereken toplumu hayata bağlamaya devam etmeyi önemli bir sorumluluk olarak gördük. Kovid-19'un yaşamımıza etkilerini azaltmak ve iletişimin sürekliliğini sağlamak için şebekemizin hizmet kalitesini korumaya, kritik kamu hizmetlerinin sürekliliğini sağlamaya, şeffaf bilgi akışını geliştirmeye, evdeki yaşamı ve evden çalışmayı kolaylaştırmaya, iş dünyasına destek olmaya, kamu kurumlarına ve şirketlere mobil verilerle ışık tutmaya odaklandık. Bu kapsamda, pek çok aksiyon da aldık."

Vodafone olarak bu süreçte hayata geçirdikleri ürün ve hizmetler hakkında da bilgi veren Süel, bireyler ve şirketler için önemli adımlar attıklarını anlattı.

"Evden çalışırken sağlığımızı korumayı en önemli odak alanları olarak belirledik"

Hasan Süel, "Bu dönemde, uzaktan çalışmayı destekleyen araçlar sunmayı ve evden çalışırken sağlığımızı korumayı en önemli odak alanları olarak belirledik ve bu odağımızı sürdürüyoruz." dedi.

En fazla büyüme yaşanan kategorilere değinen Süel, şunları kaydetti:

"Pandemi sürecinde özellikle kurumsal kategoride önemli değişimler yaşandığını gözlemledik. Uzun süredir işletmelerin ancak dijitalleşmeyle büyüyebileceğini ve hem yerel hem global rekabette bir adım önde olabileceğini söylüyorduk. Güvenlik, tasarruf, verimlilik artışı ve fırsatları kaçırmamak açısından dijitalleşmenin şart olduğunu vurguluyorduk. Şirketlerin dijitalleşmeyi ana odağına alması, pandemiyle birlikte anlamını buldu.

Dijitalleşmeyi gerçekleştiren işletmeler, içinde bulunduğumuz şartlarda bir adım öne çıktı ve uzaktan çalışma sistemine kolaylıkla adapte oldu. Diğer yandan, bireysel kategoride de önemli kullanım artışları oldu. Pandeminin ilk 6 ayında, 'Evde İnternet' kategorimizde yüzde 40 büyüme gerçekleşti. Aynı dönemde, müşterilerimizin mobil internet kullanımı yüzde 50 arttı."

"Sabit ve mobil tarafta internet kullanımı önemli oranda arttı"

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Süel, salgın döneminde hem iş dünyasının evden çalışma düzenine geçmesi hem de eğitimin online olarak yapılmaya başlanması ile sabit ve mobil tarafta internet kullanımının önemli oranda arttığına dikkati çekti.

Bunun da telekom operatörlerinin ve geniş bant altyapı yatırımlarının önemini ortaya koyduğunu belirten Süel, "Bu nedenle, şirketimizin bugüne kadar yaptığı 24 milyar TL'yi aşan yatırımın devamı olarak, gelecek dönemin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Bu noktada, özellikle geniş bant altyapı yatırımları, orta ve uzun vadede ekonomiye pozitif etkisi açısından son derece önemli." diye konuştu.

"Pandemi, bize istihdam anlamında da yeni fırsatlar sundu"

Hasan Süel, pandeminin istihdam anlamında da yeni fırsatlar sunduğunu aktararak, "Biz bu doğrultuda, uzaktan çalışma modelinden yola çıkarak 'yeni nesil çalışma sistemini tasarladık ve müşteri hizmetleri birimimizde uygulamaya başladık. Yeni nesil çalışma sistemiyle pandemi başladığından bu yana çağrı merkezimiz için 1.400'e yakın yeni kişiyi istihdam ettik. Yeni nesil çalışma sistemiyle çalışan sayımızı bir yıl içinde 10 bin seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

Salgının Türkiye'ye, hem sektör hem de ülke olarak dijital dönüşümde iyi bir seviyede bulunduğunu gösterdiğini kaydeden Süel, sektörde büyümeyi tetikleyen ana alanın geniş bant hizmetlerde yaşanan talep artışı olduğunu vurguladı.

Süel, pandemide hem yeni aboneliklerin arttığını hem de mevcut abonelerin daha fazla veri kullandığını belirterek, "Dijital dönüşümde şirketimiz de çok iyi performans gösterdi. Dijital abone sayımız yıldan yıla yüzde 22 büyümeyle 16,3 milyona ulaştı. Vodafone Yanımda mobil uygulamasını kullanan abone sayımız 13 milyon oldu. Dijitalleşme, uzun soluklu bir yolculuk. Bu yolculukta ülkemizin ve müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.