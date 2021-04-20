  • BIST 1.368
  • Altın 461,081
  • Dolar 8,1216
  • Euro 9,7919
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 17 °C
»

Televizyon ünitesinin altında kalan Muhammed öldü, babası cenazesini alırken yere yığıldı

Adana’da ailesiyle misafirliğe gittikleri evde oyun oynarken üzerine televizyon ünitesi düşen Suriye uyruklu 1,5 yaşındaki Muhammed Muhammed, hayatını kaybetti.
Televizyon ünitesinin altında kalan Muhammed öldü, babası cenazesini alırken yere yığıldı

Olay, önceki gün merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Yakınlarını ziyarete giden Suriye uyruklu Ömer ve Yasemin Muhammed çiftinin oğulları Muhammed, başka bir odada oynarken üzerine televizyon ünitesi devrildi. Gürültüyü duyup odaya koşan çifti, çocuklarını televizyon ünitesinin altından çıkardı. Çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı minik Muhammed, Seyhan Devlet Hastanesi Meydan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ek Hizmet Binası'na kaldırıldı. Ancak Muhammed Muhammed, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

ANNE VE BABASI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Adana Adli Tıp Kurumu’na götürülen Muhammed bebeğin cenazesi, yapılan otopsisinin ardından ailesine teslim edildi. Oğlunun cansız bedenini elleriyle otomobile koyan Ömer Muhammed, yere yığılıp sinir krizi geçirdi. Yasemin Muhammed ise oğlunun cenazesini götüren otomobilin arkasından yürürken gözyaşı döktü. Acılı anne yakınlarının sayesinde güçlükle ayakta durabildi. 

Muhammed bebeğin cenazesi, ailesi ve yakınları tarafından defnedilmek üzere Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine götürüldü.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • FETÖ sanığı örgütün sınav hırsızlığını anlattı20 Nisan 2021 Salı 11:28
  • Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne memur personel alım ilanı yayımlandı20 Nisan 2021 Salı 11:15
  • Bakan Selçuk: Süreli engelli raporları 1 Eylül'e kadar geçerli sayılacak20 Nisan 2021 Salı 11:15
  • Gıda mühendislerinden semt pazarlarındaki gıda güvenliğine ilişkin uyarılar20 Nisan 2021 Salı 11:12
  • Trafiğe 3 ayda 323 bin 635 aracın kaydı yapıldı20 Nisan 2021 Salı 11:04
  • Türkiye nüfusunun yüzde 27,2'si çocuk20 Nisan 2021 Salı 10:59
  • Anadolu Otoyolu'nda Karayolları kamyoneti bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı20 Nisan 2021 Salı 10:58
  • Adana'da yarışta attan düşüp yaralanan jokey yoğun bakımda20 Nisan 2021 Salı 10:21
  • Kamu arazileri satışı bahanesiyle dolandırıcılık yapan suç örgütüne operasyon: 106 gözaltı20 Nisan 2021 Salı 10:09
  • Türbedeki videosuyla tepki topladı; yeni çekim için gittiği Midyat’ta gözaltına alındı20 Nisan 2021 Salı 10:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti