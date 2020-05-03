  • BIST 101.110
  • Altın 383,399
  • Dolar 7,0385
  • Euro 7,7303
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 10 °C
»

TEM Otoyolu'nda bariyerleri aşan araç yan yola uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Bağcılar TEM Otoyolu'nda hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak önce yeşillik alana oradan da taklalar atarak viyadüğün altındaki caddeye uçtu.
TEM Otoyolu'nda bariyerleri aşan araç yan yola uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza sonrası aracın sürücüsü ağır yaralanırken yanında bulunan kadın yolcu ise hayatını kaybetti. 

Kaza Bağcılar TEM Otoyolu, Edirne istikametinde sabah saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 59 NB 001 plakalı hafif ticari aracı kullanan C. Çoban, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç önce bariyerleri aşarak yön tabelasının beton zeminine vurarak savruldu. Kaza sonrası savrulan araç yeşillik alana fırladı. Yeşillik alanda taklalar atan araç durmayarak viyadük altında bulunan Veysel Karani Caddesi'ne uçtu. Kazada sürücü C. Çoban ile yanında bulunan G. Çoban isimli kadın yolcu araçta sıkıştı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücü ile kadın yolcuyu bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri de yaptığı ilk incelemede kadın yolcu G. Çoban'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sonrası sağlık görevlileri ağır yaralanan sürücü C. Çoban'a ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri Veysel Karani Caddesinin her iki tarafına da şerit çekerek yolu kapattı. Kaza yapan araç bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırıldı. 

Polis ekiplerinin kaza sonrası soruşturmasının devam ettiği öğrenildi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Polis uygulama noktasından kaçan sürücüye 10 bin TL ceza03 Mayıs 2020 Pazar 10:10
  • Datça açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem03 Mayıs 2020 Pazar 10:07
  • TEM Otoyolu'nda bariyerleri aşan araç yan yola uçtu: 1 ölü, 1 yaralı03 Mayıs 2020 Pazar 10:06
  • Pompeo ve Kongre üyelerinden Türkiye'ye teşekkür03 Mayıs 2020 Pazar 09:43
  • Obruklar, ciddi risk oluşturuyor03 Mayıs 2020 Pazar 09:34
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'ye dönüşünün 3. yıl dönümü için paylaşım03 Mayıs 2020 Pazar 09:21
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar03 Mayıs 2020 Pazar 09:16
  • Libya’nın Murzuk kentinin askeri konseyi Libya hükümetine desteğini açıkladı03 Mayıs 2020 Pazar 09:14
  • Kuzey Kore-Güney Kore sınırında karşılıklı ateş açıldı03 Mayıs 2020 Pazar 09:12
  • Koronavirüs salgınında son 24 saat03 Mayıs 2020 Pazar 09:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti