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TEM Otoyolu'nu trafiğe kapatıp drift yapan magandalar kamerada

TEM Otoyolu'nu trafiğe kapatıp drift yapan magandalar kamerada
Ataşehir TEM Otoyolu'nu drift yapmak için trafiği kesen düğün konvoyundaki magandalar terör estirdi.
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