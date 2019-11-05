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TEM Otoyolu'nu trafiğe kapatıp drift yapan magandalar kamerada
TEM Otoyolu'nu trafiğe kapatıp drift yapan magandalar kamerada
Ataşehir TEM Otoyolu'nu drift yapmak için trafiği kesen düğün konvoyundaki magandalar terör estirdi.
05 Kasım 2019 Salı 09:27
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.