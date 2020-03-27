  • BIST 88.125
  • Altın 337,564
  • Dolar 6,4499
  • Euro 7,1137
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 7 °C
»

Temassız otomatlar takdir yopluyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından 100 noktaya yerleştirilen temassız el dezenfektan otomatları büyük takdir topluyor.
Temassız otomatlar takdir yopluyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında Metro, ANKARAY ve Teleferik İstasyonlarına el dezenfektan otomatları konuldu. 43 metro, 11 ANKARAY ve 4 Teleferik İstasyonu olmak üzere 100 noktaya yerleştirilen otomatların temassız özellikte olması büyük takdir topladı. 

ozel-2-1.jpgozel-2-2.jpg

100 NOKTAYA YERLEŞTİRİLDİ
 Büyükşehir Belediyesi koronavirüs (COVİD-19) ile mücadelesine devam ediyor. Halk sağlığını önceleyen Büyükşehir Belediyesi, salgın hastalık ve virüs tehlikesine karşı  Başkent'in dört bir yanında aldığı önlem ve tedbirlere bir yenisini daha ekledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla Metro, ANKARAY ve Teleferik İstasyonlarına sensörlü el dezenfektan otomatları yerleştirilmeye başlandı.   

ÜCRETSİZ KULLANILIYOR
Konu hakkında internet sitesinden açıklama yapanEGO Genel Müdürlüğü Raylı Sistemler Daire Başkanı Haldun Aydın, el dezenfektan otomatlarının belirli aralıklarla kontrol edileceğinin altını çizerek, şu ifadeleri kullandı, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'ın talimatıyla oluşturulan Kriz Yönetimi Merkezi'nin aldığı kararlar doğrultusunda toplu taşımada raylı sistemleri kullanan vatandaşlarımızın sağlıklarını koruyabilmek amacıyla el dezenfektan ünitelerini istasyonlarımızdaki turnikelerin olduğu noktalara yerleştirdik. Yolcularımız ücretsiz olarak ellerini dezenfekte ederek yolculuk edebilecek.”     

VİRÜSÜN YAYILIMINI AZALTACAKTIR
El dezenfektanlarını kullanan Başkentliler ise uygulamadan memnun olduklarını söylüyor. Sağlık açısından uygulamanın önem arz ettiğini belirten Başkentliler, “Bu gibi tedbirler zor günlerden geçtiğimiz şu günlerde virüsün yayılımını azaltacaktır. Aynı zamanda toplu taşıma kullanan vatandaşların sağlıklı ve güvenilir bir şekilde seyehat etme imkanı sunacaktır. Bu uygulamayı tüm şehirler hayata geçirmeli” diye yorumladılar.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Korona virüsten kaç kişi öldü? Korona virüsete son durum...27 Mart 2020 Cuma 09:46
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 27 Mart 2020 - ASKİ27 Mart 2020 Cuma 09:09
  • Elektrik Kesintisi 27 Mart 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ27 Mart 2020 Cuma 09:09
  • Su Kesintisi 27 Mart 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ27 Mart 2020 Cuma 09:09
  • Akyurt'tan örnek davranış27 Mart 2020 Cuma 05:32
  • 5 yıllık tehlike bitiyor27 Mart 2020 Cuma 04:33
  • Sincan Belediyesi'nin dezenfekte çalışmalarını sürüyor27 Mart 2020 Cuma 02:06
  • Ekonomik destekler 12 aydan başlamalı27 Mart 2020 Cuma 01:05
  • Hayat Evlerimize Sığar27 Mart 2020 Cuma 00:33
  • Sözlerin En Güzeli Dua27 Mart 2020 Cuma 00:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti