Temassız otomatlar takdir yopluyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından 100 noktaya yerleştirilen temassız el dezenfektan otomatları büyük takdir topluyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında Metro, ANKARAY ve Teleferik İstasyonlarına el dezenfektan otomatları konuldu. 43 metro, 11 ANKARAY ve 4 Teleferik İstasyonu olmak üzere 100 noktaya yerleştirilen otomatların temassız özellikte olması büyük takdir topladı.

100 NOKTAYA YERLEŞTİRİLDİ

Büyükşehir Belediyesi koronavirüs (COVİD-19) ile mücadelesine devam ediyor. Halk sağlığını önceleyen Büyükşehir Belediyesi, salgın hastalık ve virüs tehlikesine karşı Başkent'in dört bir yanında aldığı önlem ve tedbirlere bir yenisini daha ekledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla Metro, ANKARAY ve Teleferik İstasyonlarına sensörlü el dezenfektan otomatları yerleştirilmeye başlandı.

ÜCRETSİZ KULLANILIYOR

Konu hakkında internet sitesinden açıklama yapanEGO Genel Müdürlüğü Raylı Sistemler Daire Başkanı Haldun Aydın, el dezenfektan otomatlarının belirli aralıklarla kontrol edileceğinin altını çizerek, şu ifadeleri kullandı, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'ın talimatıyla oluşturulan Kriz Yönetimi Merkezi'nin aldığı kararlar doğrultusunda toplu taşımada raylı sistemleri kullanan vatandaşlarımızın sağlıklarını koruyabilmek amacıyla el dezenfektan ünitelerini istasyonlarımızdaki turnikelerin olduğu noktalara yerleştirdik. Yolcularımız ücretsiz olarak ellerini dezenfekte ederek yolculuk edebilecek.”

VİRÜSÜN YAYILIMINI AZALTACAKTIR

El dezenfektanlarını kullanan Başkentliler ise uygulamadan memnun olduklarını söylüyor. Sağlık açısından uygulamanın önem arz ettiğini belirten Başkentliler, “Bu gibi tedbirler zor günlerden geçtiğimiz şu günlerde virüsün yayılımını azaltacaktır. Aynı zamanda toplu taşıma kullanan vatandaşların sağlıklı ve güvenilir bir şekilde seyehat etme imkanı sunacaktır. Bu uygulamayı tüm şehirler hayata geçirmeli” diye yorumladılar.

Emrah Özcan/İLKSAYFA