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Temassızlar tam çalışmıyor

Ocak ayından itibaren Başkent ulaşımında kullanılmaya başlanan temassız özellikli kredi ve banka kartları bazı otobüs ve metrolarda çalışırken bazılarında ‘Geçersiz Kart’ uyarısı vererek işlem yapmıyor. 
Temassızlar tam çalışmıyor

Geçtiğimiz yılın aralık ayında Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ego Genel Müdürlüğü ve Mastercard arasında imzalanan protokolle Başkent’in ulaşımında büyük bir adım atılmıştı. Protokole göre 'temassız' özellikli kredi kartları ve bankamatik kartları ile metro, ego otobüsleri ve Başkentray’a binilebileceği açıklanmıştı. Ancak, 1 Ocak 2019’dan bu yana geçerli olan bu yeni sistem üzerinden geçen 6 aya rağmen sistem halen tam anlamıyla oturtulamadı. Bir metro durağında geçerli olan kartlar bir diğerinde geçerli olmuyor. Ya da otobüslere göre de değişiklik gösterebiliyor.

SİSTEM OTURTULAMADI

Bu yılın başında özellikle turizme destek ve yetersiz bakiye sorununu ortadan kaldırmak için Başkent’in ulaşımında büyük kolaylık sağlaması beklenen temassız kredi kartlarıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ego otobüslerine ve metroya binilmesi ancak üzerinden geçen yaklaşık 6 aylık süre içerisinde sistem tam anlamıyla oturtulamadı. Bazı otobüslerde ve metro duraklarında kullanılabilen Mastercard özellikli kredi kartları bazılarında ‘Geçersiz Kart’ uyarısı vererek işlem yapmıyor.

VATANDAŞLAR SIK SIK SORUYOR

Bazı belediye yetkililerinden aldığımız bilgiye göre ise, sistem tam anlamıyla oturmadı ve daha üzerinde çalışılması gerekiyor. Vatandaşların da sık sık yaşadıkları sorunu dile getirdiğinden bahseden yetkililer şu an için sistemin bu şekilde işlediğini belirtiyor.

KIZILAY ARA DURAK OLDU AMA TABELALAR DEĞİŞMEDİ

Geçtiğimiz şubat ayında metroda sürenin kısaltılması adına aktarma kaldırılmış ve 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı metro durağı ara durak haline gelmişti. Yani Sincan ve Çayyolu yönüne çalışan metroda OSB Törekent ve Koru durakları son durak haline gelmişti. Fakat yapılan bu değişiklik sonrası ara duraklardaki ‘Son İstasyon 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’ tabelaları değişmeyince kafalarda karışıklığa neden oluyor. Ankara’yı ve metroyu az bilen vatandaşlar Batıkent-Sincan yönündeki duraklardan Eskişehir Yolu yönündeki duraklara gitmek için kafa karışıklığı yaşıyor. Vatandaşlar tabelaların değişmesini istiyor. 

Erkal Erdoğan//HABERVAKTİM 

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