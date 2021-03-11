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Tematik denetimlerde 2 bin 71 işletme ve kişiye idari işlem uygulandı

İçişleri Bakanlığı koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan tematik denetimlerde 1785 iş yeri/işletmenin tedbirlere uyması konusunda uyarıldığını, 2 bin 71 işletme/iş yeri ve kişiye ise idari işlem uygulandığını açıkladı.
Tematik denetimlerde 2 bin 71 işletme ve kişiye idari işlem uygulandı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, kontrollü normalleşme sürecinde koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirlerine uyumun sağlanması amacıyla "Dinamik Denetim Modeli" başlatılarak konu bazlı haftalık tematik denetim uygulamasının sürdüğü hatırlatıldı.

9 Mart tarihinde tüm il ve ilçelerde berber, kuaför, güzellik merkezi, sauna ve masaj salonlarını kapsayan denetimlerde, 6 bin 46'sı yönetici (vali, vali yardımcısı, kaymakam, il/ilçe müdürü) olmak üzere 19 bin 354 ekipteki 77 bin 895 personelin görev yaptığı kaydedildi.

Gün boyu süren denetimlerde 68 bin 143 berber, kuaför, güzellik merkezi, sauna ve masaj salonu ve 3 bin 467 pazar yeri/semt pazarı/sosyete pazarının kontrol edildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Denetimler sonucunda toplam 1260 iş yeri/işletme ve 2 bin 425 kişinin tedbirlere aykırı davrandığı tespit edildi. 1785 iş yeri/işletmenin tedbirlere uyulması konusunda uyarıldığı denetimlerde; 2 bin 71 işletme/iş yeri ve kişiye idari işlem uygulandı. Tedbirlere aykırı davranan iş yerleri/işletmeler ve kişiler hakkında toplam 47 suç duyurusunda bulunulurken, 70 araç faaliyetten men edildi, 2 iş yeri kapatıldı."

Kaynak: Haber Kaynağı
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