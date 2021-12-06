TEMA'yı taklit edip bağış topladılar

TÜRKİYE Erezyonla Mücadele ve Doğa Varlıklarını Koruma Vakfı'nın (TEMA), adını kullanan dolandırıcıların, vakıf adına açtıkları internet sitesi üzerinden çok sayıda vatandaşı dolandırdığı ortaya çıktı.

TEMA Vakfı'na gelen onlarca mail ve telefon sonrası isimlerinin taklit edildiğini fark eden vakıf yönetimi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Şikayet dilekçesinde TEMA adını kullanan birtakım kişilerin 'TEMAderneği.com' isimli bir web sitesi hazırladıklarını, hazırlanan sitenin, 'TEMA.org' isimli sitenin kopyası olduğu anlatıldı.

Dilekçede sitenin incelendiğinde bağış adı altında toplanan paraların yatırılması istenen banka hesaplarının kuruma ait olmadığı belirtilirken sitede belirlenen mail ve telefonlara da ulaşılması için orijinal vakfa yönlendirildiği anlaşıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.