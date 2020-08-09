  • BIST 1.061
  • Altın 477,157
  • Dolar 7,2075
  • Euro 8,4903
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 22 °C
»

TEM'de 4 otomobil çarpıştı: 3 yaralı

TEM yolunun Bolu- Düzce il sınırında, 4 otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti araç trafiğine kapatılırken, araçlar D-100 karayoluna yönlendirildi.
TEM'de 4 otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, saat 22.00 sıralarında TEM yolunun Bolu- Düzce il sınırı mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden İdris E. yönetimindeki 16 ACS 504 plakalı otomobil ile Onur Ç.'nin kullandığı 34 DDA 194 plakalı otomobil, Güven D. yönetimindeki 58 FZ 152 plakalı otomobil ve Özgür S. idaresindeki 34 SB 0169 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerden Özgür S. ile diğer otomobillerde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin  ardından Düzce ve Bolu'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle TEM yolunun İstanbul yönü yaklaşık yarım saat boyunca trafiğe kapatıldı. Araçlar Abant turnikelerinden D-100 karayoluna yönlendirildi. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Samsun'a şehit ateşi düştü09 Ağustos 2020 Pazar 08:57
  • 1,5 ayda aynı fabrikada ikinci yangın09 Ağustos 2020 Pazar 08:56
  • Lütfi Elvan, 'Mersin Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu09 Ağustos 2020 Pazar 08:55
  • Su kanalına düşen Bilal Taha'nın duran kalbi, yeniden çalıştırıldı09 Ağustos 2020 Pazar 08:54
  • TEM'de 4 otomobil çarpıştı: 3 yaralı09 Ağustos 2020 Pazar 08:53
  • Zeytinlik alanda çıkan yangın ormana sıçradı09 Ağustos 2020 Pazar 08:52
  • Sarıyer'de düğün konvoyundaki 3 sürücüye ceza kesildi09 Ağustos 2020 Pazar 08:51
  • Kaldırımda yürürken otomobilin çarpmasıyla öldü09 Ağustos 2020 Pazar 08:51
  • Kartal'da geri dönüşüm deposunda yangın09 Ağustos 2020 Pazar 08:50
  • Koronavirüse rağmen teknede eğlence yaptılar09 Ağustos 2020 Pazar 08:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti