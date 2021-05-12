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TEM'de bariyere çarpan otomobilin motoru yerinden fırladı: 1 ölü

Büyükçekmece, TEM Otoyolu, İstanbul istikametinde seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.
TEM'de bariyere çarpan otomobilin motoru yerinden fırladı: 1 ölü

Kaza, Büyükçekmece, TEM Otoyolu Kumburgaz mevkii, İstanbul istikametinde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Berat Bulut'un kullandığı 34 RB 9312 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü Bulut araçta sıkışırken, otomobilin motoru ise yerinden fırladı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücü Bulut'u bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Bulut'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından hayatını kaybeden Bulut'un cansız bedeni en yakın hastane morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından kazaya karışan otomobil ise bulunduğu yerden kaldırıldı. Yola fırlayan aracın motoru da olay yerine çağrılan İBB'ye ait vinç ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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