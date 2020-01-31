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TEM'de zincirleme kaza: 1 ölü, 20 yaralı

Bolu'da, TEM yolunda 3 yolcu otobüsü, 2 TIR ve 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada, 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
TEM'de zincirleme kaza: 1 ölü, 20 yaralı

Kaza, saat 03.30 sıralarında TEM yolunun Yumrukaya mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Mehmet Korkmaz yönetimindeki 63 FC 474 plakalı TIR, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, kaydı. Ardından da bu araçla birlikte 3 yolcu otobüsü, bir hafif ticari araç ve 2 TIR birbirine girdi. Kazayı görenler, durumu 112 Acil ekiplerine haber verdi. Kazada, kapısı açılıp yola savrulan TIR'ın sürücüsü Mehmet Korkmaz kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kazaya karışan yolcu otobüslerinden birinin sürücüsü Yüksel Avcı da araçta sıkıştı. Sıkışan sürücü yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu itfaiye tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.  Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

Kaza nedeniyle TEM'in İstanbul yönü ulaşıma kapandı. Yaklaşık 1,5 saat boyunca trafiğe kapalı kalan yolda ulaşım emniyet şeridinden sağlanıyor. Ekiplerin yolu açma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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