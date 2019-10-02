Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan ile görüşecek

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AK Parti'den istifa ederek parti kurmaya hazırlanan eski bakan Ali Babacan ile görüşecek.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AK Parti'den istifa ederek parti kurmaya hazırlanan eski bakan Ali Babacan ile görüşecek.

Çarşamba günü saat 15.00'te Ankara'da gerçekleşecek olan görüşmenin, Ali Babacan'ın halen ofis olarak kullandığı ve parti kurma hazırlıklarını yapmakta olduğu mekanda olacağı ifade edildi.

SP kaynakları görünmenin, Temel Karamollaoğlu'nan ‘Türkiye'nin Geleceği İçin Lider Ziyaretleri' programı kapsamında gerçekleşeceği bilgisini verdi.

SP lideri Karamollaoğlu, lider ziyaretleri kapsamında ilk Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etmiş, ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmüştü.

Karamollaoğlu'nun MHP lideri Bahçeli'yi de ziyaret edip etmeyeceği ise belirsizliğini koruyor. SP lideri bu konunun, ilerleyen günlerde netleşeceğini söylemişti.