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Temel Karamollaoğlu: "Ekonomimiz uçuşa geçti!"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, en son yapılan elektrik zammı üzerinden hükümeti eleştirdi.
Temel Karamollaoğlu: "Ekonomimiz uçuşa geçti!"

Elektriğe 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere, yüzde 14.90 zam gelmişti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, elektriğe yapılan zamma Twitter'dan tepki gösterdi.

SP lideri Karamollaoğlu tepkisinde, "Ekonomimiz uçuşa geçti! İktidarın açıkladığı ekonomi paketi meyvelerini birkaç saat içinde verdi" ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu'nun açıklamasını tamamı şu şekilde:

"Ekonomimiz uçuşa geçti! İktidarın açıkladığı ekonomi paketi meyvelerini birkaç saat içinde verdi ve elektriğe %14,90 zam geldi. Emeği geçen herkese teşekkürler!" Kaynak: Temel Karamollaoğlu: "Ekonomimiz uçuşa geçti!" 

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