  • BIST 100.525
  • Altın 275,195
  • Dolar 5,7564
  • Euro 6,3763
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 8 °C
»

Temel Karamollaoğlu'ndan Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, FETÖ'nün medya yapılanması soruşturması davasında Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın tahliyeleri hakkında "olumlu karşılıyorum" dedi.
Temel Karamollaoğlu'ndan Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu, FETÖ'nün medya yapılanması soruşturması davasında Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın tahliyeleri hakkında "olumlu karşılıyorum" açıklamasında bulundu.

"Aslında geç kalmış, kaanatime göre bir tahliye" açıklamasında bulunan Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Ben şahsen her noktada fikirleri ile bağdaşmayabiliriz ama bu 3 kişide kendi fikirlerini çok rahat bir şekilde kamuoyuna duyuran şiddete de hiç taraftar olmadığım insanlar. Nazlı Hanım'ın tabii başka bir özelliği var. Biz Nazlı Hanım ile birlikte milletvekilliği yaptık. Bizim partimizden milletvekili seçilmiştir. Onun için bu kadar gecikmiş olmasına rağmen serbest bırakılmaları güzel haber. Onlar da zaten epey bir zaman ceza çektiler. Ben kendilerine bundan sonraki ömürlerinde hayırlı huzurlu bir hayat temenni ediyorum. Biraz geç kalmış gibi geliyor bana ama tahliye olmalarını olumlu karşılıyorum."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yüksek İstişare Kurulunda 'FETÖ ile mücadelede kararlılık' vurgusu06 Kasım 2019 Çarşamba 08:59
  • Su Kesintisi 6 Kasım 2019 Ankara - ASKİ06 Kasım 2019 Çarşamba 08:35
  • Baraj Doluluk Oranı 6 Kasım 2019 Ankara - ASKİ06 Kasım 2019 Çarşamba 08:28
  • Elektrik Kesintisi 6 Kasım 2019 Ankara - Başkent EDAŞ06 Kasım 2019 Çarşamba 08:27
  • 'FETÖ'ye taviz yok' mesajı06 Kasım 2019 Çarşamba 06:43
  • Ayağımız AVM’den kesildi06 Kasım 2019 Çarşamba 06:42
  • Çaresizliğin resmi06 Kasım 2019 Çarşamba 06:38
  • Meclis'te 'dangalak' tartışması06 Kasım 2019 Çarşamba 06:36
  • Everest'te saz çaldı06 Kasım 2019 Çarşamba 06:35
  • Hepsi ele geçirildi06 Kasım 2019 Çarşamba 06:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti