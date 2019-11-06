Temel Karamollaoğlu'ndan Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, FETÖ'nün medya yapılanması soruşturması davasında Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın tahliyeleri hakkında "olumlu karşılıyorum" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu, FETÖ'nün medya yapılanması soruşturması davasında Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın tahliyeleri hakkında "olumlu karşılıyorum" açıklamasında bulundu.

"Aslında geç kalmış, kaanatime göre bir tahliye" açıklamasında bulunan Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Ben şahsen her noktada fikirleri ile bağdaşmayabiliriz ama bu 3 kişide kendi fikirlerini çok rahat bir şekilde kamuoyuna duyuran şiddete de hiç taraftar olmadığım insanlar. Nazlı Hanım'ın tabii başka bir özelliği var. Biz Nazlı Hanım ile birlikte milletvekilliği yaptık. Bizim partimizden milletvekili seçilmiştir. Onun için bu kadar gecikmiş olmasına rağmen serbest bırakılmaları güzel haber. Onlar da zaten epey bir zaman ceza çektiler. Ben kendilerine bundan sonraki ömürlerinde hayırlı huzurlu bir hayat temenni ediyorum. Biraz geç kalmış gibi geliyor bana ama tahliye olmalarını olumlu karşılıyorum."