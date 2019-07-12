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Temel Reis efsanesi gerçek oldu

Bilim insanları Temel Reis’in kaslarını büyütmek için yediği ıspanağın sporcularda bir doping etkisi yapabileceğini açıkladı.
Temel Reis efsanesi gerçek oldu

Berlin’deki Freie Universität’den bilim insanları Dünya Anti Doping Ajansı için yaptıkları araştırmada ıspanak içinde buldukları  ‘ecdysterone’ adlı hormonun atletler için yasaklı maddeler listesinde olduğunu fark etti.

Menshealth.com’daki habere göre araştırmacılar, 10 haftalık deney sırasında katılımcılara verilen maddelerin onların fiziksel performanslarını nasıl etkileneceğini ölçmek için 46 atleti dört gruba ayırdı. Bir grup kontrol altında tutulurken, diğer gruba ilaç olarak verilen tesirsiz madde verildi. Diğer iki gruba da ıspanakta bulunan ecdysterone maddesinden günde iki ve sekiz kapsül verildi. Bunun ardından sporcuların idman programına katılmaları istendi.

10 haftalık deney sonucunca, ‘ecdysterone’ içeren kapsüllerden içen sporcuların kas kütlelerinin belirgin derecede arttığı aynı zamanda diğer gruptaki sporculara göre üç kat daha güç kazandığı ortaya çıktı.

Sporcuların kullanması yasaklı olan ‘Steroid’ listesinde yer alan ‘ecdysterone’ hormonunun deneye katılan atletlerdeki kas kütlesinde belirgin bir artışa sebep olduğu ifade edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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