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Temizlenmeye Başladı

Geçtiğimiz ay “Temizlik İstiyor” başlıklı haberimiz ile gündeme getirdiğimiz Çankaya Botanik Parkı’ndaki göl temizlenmeye başladı. Suyu kirlenen ve etrafa koku yayan gölün içindeki su boşaltılarak, temizlik çalışmaları başladı.
Temizlenmeye Başladı

Temmuz ayının 13’ünde gazetemizde yer alan “Temizlik istiyor” başlıklı haberimiz ile Çankaya Atakule’nin hemen yanı başında bulunan Botanik Parkı’nın gölünün kirliliğini gündeme getirmiştik. Haber sonrası harekete geçen ilgililer parkın içinde bulunan, içi kirli ve pis kokan gölün suyunu boşaltarak temizlik çalışmalarına başladı. Vatandaşlar, temizlik çalışmalarının başlamasında memnun olduklarını belirtti.

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BAKIMSIZ VE KİRLİYDİ

Konu hakkında şikâyetlerini gazetemize ileten vatandaşlar, park içerisinde yer alan gölün kirli ve pis olduğunu belirtmiş, etrafa kötü koku yayan gölün temizlenmesini istemişti. Gölün içerisinin çöp dolu olduğunu kaydeden vatandaşlar, suyun içerisinde kuş ölüleri dahi olduğunu belirtmişti.

SUYU BOŞALTILDI

Haberimiz sonrası harekete geçen yetkililer, gölün kirli ve pis suyunu boşaltarak temizlik çalışmalarına başladı. Objektiflerimize yansıyan karelerde gölün suyunun boşaltıldığı ve içerisinin temizlendiği görüldü.

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GAZETEMİZE TEŞEKKÜR

Vatandaşlar ise gazetemize ilgi ve alakasından dolayı teşekkür ederek, gölün suyunun değişmesinin sevindirici olduğunu söyledi. Suyun boşaltılması ile etraftaki kötü kokunun kaybolduğunu söyleyen vatandaşlar, ilgililere emekleri için teşekkürlerini iletti.

YÜZLERCE KİŞİ ZİYARET EDİYOR

Gün içerisinde yüzlerce kişinin ziyaret ettiği park, Başkent’in sembol parklarından birisi olarak biliniyor.  Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan park, Atakule’nin yanı başında olmasından dolayı da gün içinde birçok kişinin uğrak noktası oluyor. 1970 yılında kurulan park 65 bin metre kare alan üzerine kurulu. Aynı zamanda yeni evlenen çiftlerinde uğrak noktası olan park, ağaçları ve güzel doğası ile tabloluk görüntüler ortaya koyuyor.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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