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Temizlik ordusu çalışmalarına aralıksız devam ediyor

Mamak ‘ta köşe bucak temizlik tüm hızıyla devam ediyor. 250’yi aşkın kişiden oluşan hizmet ordusu, bu hafta Diriliş- Altınevler ve YatıkMusluk Mahalleleri’ni baştan sona temizledi.
Temizlik ordusu çalışmalarına aralıksız devam ediyor

Yol tabelalarından otobüs duraklarına, çöp konteynerlerinden ağaç budamaya kadar detaylı bir çalışma gerçekleştiren ekipler bir yandan da yol bakımı, asfaltlama çalışması ve boyama işlemlerini gerçekleştirdi.

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Amacımız memnuniyeti en üst düzeye çıkartmak

Belediyenin tüm hizmet birimleriyle tam kadro sokakta çalışma yaptıklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “İlçemizin sokaklarına ve çevresine sahip çıkıyoruz. Amacımız, halkımızın memnuniyetini en üst düzeye çıkartmak. Bir yandan projelerimizi hayata geçirirken, bir yandan da kentimizi temiz ve düzenli tutmaya özen gösteriyoruz” dedi.

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