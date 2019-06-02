Temizlik talebi

Hamamönü meydanda bulunan saat kulesinde kuş pisliklerinin temizlenmemesi görüntü kirliliğine neden oluyor. Vatandaşlar saat kulesinin ara ara temizlenmesini istiyor.

Hamamönü meydanda bulunan saat kulesinde kuş pisliklerinin temizlenmemesi görüntü kirliliğine neden oluyor. Vatandaşlar saat kulesinin ara ara temizlenmesini istiyor.

Altındağ Hamamönü’nde bulunan saat kulesinde kuş pisliklerinin temizlenmemesi görüntü kirliliğine neden olurken aynı zamanda etrafa pis koku yayıyor. Gün içerisinde birçok kişinin ziyaret ettiği tarihi ve turistik bölgede bu tarz manzaralarla karşılaşmak istemeyen ziyaretçiler, saat kulesinin ara ara temizlenmesini talep ediyor.

Emrah Özcan/HABERVAKTİM

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