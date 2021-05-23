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Temizlik ve dezenfekte seferberliği sürüyor

Kahramankazan Belediyesi ekipleri, koronavirüs salgınına karşı başlattığı dezenfeksiyon ve temizlik seferberliğini sürdürüyor. İlçe baştan aşağı temizlenerek, dezenfekte ediliyor. 
Temizlik ve dezenfekte seferberliği sürüyor

Kahramankazan'da belediye ekipleri, toplu taşıma araçları başta olmak üzere tüm ortak kullanım alanlarını sürekli olarak dezenfekte ediyor. Temizlik çalışmalarında ise sabunlu su ve insan sağlığına zararı olmayan solüsyonlar kullanılıyor. Dezenfekte çalışmalarında ayrıca ilçede kurulan araç dezenfekte istasyonunda vatandaşların talepleri doğrultusunda araçları da dezenfekte edilebiliyor. Ekipler, dezenfeksiyon çalışmalarının yanı sıra cadde ve sokakları da adım adım temizliyor. Arazözlerle yıkanan cadde ve sokaklar süpürge araçlarıyla de günlük olarak süpürülürken, temizlik çalışmaları 7/24 esasına göre aralıksız olarak yapılıyor.

Savaşımız sürüyor
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye olarak korona virüse karşı açtıkları savaşı tüm hızıyla sürdürdüklerini söyledi. 7/24 esasına göre aralıksız olarak görev başında olduklarını ifade eden Başkan Oğuz, “Ekiplerimiz fedakârlıkları ve özverili çalışmalarıyla Kahramankazan'ımızı tepeden tırnağa dezenfekte ediyor. Hemşehrilerimizin sağlığı ve huzuru en önemli önceliğimiz. Bu konuda çok hassasız. Ekiplerimiz bu anlamda adeta seferber olmuş durumda. Dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarımızı düzenli olarak sürdürmeye devam edeceğiz. Bu zorlu süreç sona erene kadar belediyemizin tüm imkânlarını hizmetkârı olduğumuz hemşehrilerimiz için sonuna kadar kullanacağız” diye konuştu.

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