Temizlik ve güvenlikte büyük açık

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, temizlik ve güvenlik personeli eksikliğinden dolayı okul yöneticilerinden kendilerine çok sayıda şikayet geldiğini belirtti.

Kamu Sen- Konfederasyonu’na bağlı Türk Eğitim-Sen’in Genel Başkanı Talip Geylan, okullardaki temizlik ve güvenlik personel yetersizliği hakkında açıklamalarda bulundu. Bazı okullarda hizmetli ve güvenlik personel sayısının yetersiz olduğunu vurgulayan Geylan, acilen hizmetli ve güvenlik personel sayısının artırılması gerektiğini kaydetti.

ÇÖZÜM BULUNMALI

Okulların covid nedeniyle ciddi risk altında bulunduğuna dikkat çeken Geylan, temizlik tedbirlerinin en üst düzeyde alınması gerektiğini bildirdi. Bazı okullarda hizmetli ve güvenlik personel sayısının yetersiz olduğunu da vurgulayan Geylan, bundan sonraki süreçte hükümet'in etkili girişimlerle hizmetli ve güvenlik personel sayısının artırmasını ve soruna acilen çözüm bulması gerektiğini kaydetti.

PERSONEL SAYISI GEÇEN YILDAN AZ

Başkan Talip Geylan açıklamasında şu ifadeleri kullandı, “Temizlik ve güvenlik personeli sıkıntısından dolayı okul yöneticilerimizden çokça istek geliyor. Toplum yararına programlar kapsamında tahsis edilen personel sayısı geçen yılın çok altında olduğu için sadece güvenlik açısından değil temizlik bakımından da büyük problem yaşanmaktadır.”

İLAVE TEDBİRLER ALINMALI

“Covid riski nedeniyle, ilave temizlik tedbirlerinin alınmasının şart olduğu bu dönemde, okullarımızdaki güvenlik ve temizlik hizmetleri nasıl yürütülecek? Tam gün eğitime devam ettiğimiz bu dönemde öğrencilerimizin sağlığını tehlikeye atmamak için Milli Eğitim Bakanlığı, tüm imkanlarını seferber etmeli ve hükümet nezdinde etkili girişimlerde bulunarak soruna acilen çözüm bulmalıdır."

Emrah Özcan/İLKSAYFA