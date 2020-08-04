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Temmuzda en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi yaptı

Otomotiv endüstrisini, 1 milyar 812 milyon 845 bin dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon, 1 milyar 582 milyon 528 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri izledi.
Temmuzda en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi yaptı

Otomotiv endüstrisi, geçen ay 2 milyar 201 milyon 411 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi temmuz ayında 2 milyar 201 milyon 411 bin dolarlık ihracata imza attı.

Otomotiv endüstrisini, 1 milyar 812 milyon 845 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 1 milyar 582 milyon 528 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri takip etti.

Temmuz ayında en fazla ihracat artışı yüzde 59,5 ile gemi ve yat sektöründe gerçekleşti. Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 76,6'sını gerçekleştiren sanayi grubunda yüzde 8,2'lik azalışla 11 milyar 495 milyon 132 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde, toplam ihracatın yüzde 13,1'ini oluşturan tarım grubunda yüzde 9,1 yükselişle 1 milyar 960 milyon 372 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,5 pay alan madencilik grubunda yüzde 1,7 azalışla 372 milyon 759 bin dolarlık ihracat yapıldı.

En çok ihracat Almanya'ya gerçekleşti
En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke 1 milyar 458 milyon dolar ile Almanya, 963,4 milyon dolar ile İngiltere ve 941,5 milyon dolar ile ABD oldu. İlk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 48,9 olurken, ilk 20 ülkede bu pay yüzde 67’ye yükseldi.Aralarında ABD, Almanya, İtalya ve Hollanda’nın da yer aldığı 19 ülkeye her sektör ihracat gerçekleştirmeyi başardı. En büyük pazar olan Avrupa Birliği’nin ihracattaki payı 6,23 milyar dolarlık bir hacim ile yüzde 41,5 seviyesine düştü.

İllerin ihracatına bakıldığında, temmuz ayında 47 il ihracatını artırdı. En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla; 6 milyar 28 milyon dolarla İstanbul, 1 milyar 155 milyon dolarla Bursa ve 942 milyon dolarla Kocaeli oldu. En dikkat çekici artışlar ise; yüzde 1231 artışla 62 milyon dolar ihracata imza atan Yalova, yüzde 538 artışla 27 milyon dolara ulaşan Kastamonu ve yüzde 258 artışla 5 milyon dolar ihracat yapan Gümüşhane’de yaşandı. Rize’de Madencilik sektörü ihracatını 80 kat artırırken, Mardin’de Makine sektörü ihracatını 7 katına çıkarttı. Trabzon’da Makine sektörünün ihracatını yüzde 273 artırdığı görüldü.

Ay boyunca 176 ülkeye toplam 4 milyar 399 milyon TL tutarında ihracat gerçekleştirildi. 6 bin 804 firma ihracat işlemlerinde Türk Lirasını tercih etti.

Miktar bazında ihracat ise temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 artışla 13 milyon ton olarak gerçekleşti. Son olarak, temmuz ayında avro/dolar paritesinin pozitif etkisi 106 milyon 182 bin dolar oldu.

TİM verilerine göre, 2019 -2020 temmuz ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):

1 - 31 TEMMUZ    SON 12 AYLIK
SEKTÖRLER    2019    2020    Değişim ('20/'19)    Pay(20) (%)    2018 - 2019    2019 - 2020    Değişim ('20/'19)    Pay(20) (%)
I. TARIM    1.797.319    1.960.372    9,1    13,1    22.690.487    23.872.723    5,2    14,3
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER    1.088.844    1.228.233    12,8    8,2    14.834.227    16.108.706    8,6    9,7
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri    546.256    590.502    8,1    3,9    6.713.634    7.060.876    5,2    4,2
Yaş Meyve ve Sebze    131.696    186.169    41,4    1,2    2.143.512    2.528.377    18,0    1,5
Meyve Sebze Mamulleri    130.147    124.262    -4,5    0,8    1.527.894    1.597.395    4,5    1,0
Kuru Meyve ve Mamulleri    83.021    90.274    8,7    0,6    1.432.877    1.384.277    -3,4    0,8
Fındık ve Mamulleri    112.535    137.048    21,8    0,9    1.605.588    2.276.742    41,8    1,4
Zeytin ve Zeytinyağı    17.132    19.105    11,5    0,1    313.874    268.046    -14,6    0,2
Tütün    63.096    74.774    18,5    0,5    998.106    893.261    -10,5    0,5
Süs Bitkileri ve Mam.    4.960    6.099    23,0    0,0    98.741    99.731    1,0    0,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER    212.233    219.740    3,5    1,5    2.576.156    2.354.424    -8,6    1,4
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller    212.233    219.740    3,5    1,5    2.576.156    2.354.424    -8,6    1,4
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ    496.242    512.398    3,3    3,4    5.280.104    5.409.593    2,5    3,2
Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri    496.242    512.398    3,3    3,4    5.280.104    5.409.593    2,5    3,2
II. SANAYİ    12.515.375    11.495.132    -8,2    76,6    138.298.689    125.057.014    -9,6    75,1
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER    1.050.421    1.033.513    -1,6    6,9    12.210.516    10.872.392    -11,0    6,5
Tekstil ve Hammaddeleri    662.269    656.049    -0,9    4,4    8.151.655    7.013.532    -14,0    4,2
Deri ve Deri Mamulleri    165.835    128.379    -22,6    0,9    1.678.642    1.426.801    -15,0    0,9
Halı    222.317    249.085    12,0    1,7    2.380.218    2.432.059    2,2    1,5
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.    1.730.135    1.582.528    -8,5    10,5    19.220.912    19.015.517    -1,1    11,4
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri    1.730.135    1.582.528    -8,5    10,5    19.220.912    19.015.517    -1,1    11,4
C. SANAYİ MAMULLERİ    9.734.819    8.879.091    -8,8    59,1    106.867.261    95.169.105    -10,9    57,1
Hazırgiyim ve Konfeksiyon    1.671.699    1.812.845    8,4    12,1    17.618.105    16.093.489    -8,7    9,7
Otomotiv Endüstrisi    2.900.138    2.201.411    -24,1    14,7    30.583.337    25.365.932    -17,1    15,2
Gemi ve Yat    88.616    141.333    59,5    0,9    927.771    1.104.338    19,0    0,7
Elektrik Elektronik    947.242    987.931    4,3    6,6    11.280.557    10.614.627    -5,9    6,4
Makine ve Aksamları    682.396    668.268    -2,1    4,5    7.709.369    7.378.331    -4,3    4,4
Demir ve Demir Dışı Metaller    709.203    755.129    6,5    5,0    8.117.236    7.854.511    -3,2    4,7
Çelik    1.239.200    1.047.755    -15,4    7,0    15.571.365    12.444.834    -20,1    7,5
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri    315.493    351.646    11,5    2,3    3.280.155    3.533.840    7,7    2,1
Mücevher    507.955    346.644    -31,8    2,3    4.634.510    3.900.827    -15,8    2,3
Savunma ve Havacılık Sanayii    233.957    139.792    -40,2    0,9    2.433.610    2.301.449    -5,4    1,4
İklimlendirme Sanayii    426.254    416.814    -2,2    2,8    4.590.312    4.473.928    -2,5    2,7
Diğer Sanayi Ürünleri    12.664    9.523    -24,8    0,1    120.936    102.999    -14,8    0,1
III. MADENCİLİK    379.043    372.759    -1,7    2,5    4.384.156    4.025.989    -8,2    2,4
Madencilik Ürünleri    379.043    372.759    -1,7    2,5    4.384.156    4.025.989    -8,2    2,4
T O P L A M (TİM*)    14.691.737    13.828.263    -5,9    92,1    165.373.332    152.955.726    -7,5    91,8
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı    1.240.268    1.183.626    -4,6    7,9    15.459.390    13.613.363    -11,9    8,2
GENEL İHRACAT TOPLAMI    15.932.005    15.011.889    -5,8    100,0    180.832.722    166.569.089    -7,9    100,0
 

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