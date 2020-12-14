  • BIST 1.386
  • Altın 464,984
  • Dolar 7,9105
  • Euro 9,6095
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 6 °C
»

Temsil-ağırlama giderleri elektrik tarifesi kapsamından çıkarıldı

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Bu konunun daha fazla istismar edilmesini engellemek için kurulumuzun bugün toplanarak aldığı kararla tebliğde yer alan temsil ağırlama, reklam, sponsorluk, bağış gibi yanlış algıya sebep olacak hükmü kaldırıyoruz" dedi.
Temsil-ağırlama giderleri elektrik tarifesi kapsamından çıkarıldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrik dağıtım şirketlerinin bağış, sponsorluk, reklam ve tanıtım giderleri, ceza, temsil ve ağırlama, ilan ve dernek aidat giderlerini artık tarifeden alamayacağını açıkladı.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, kurumun 2021-2025 tarife dönemi çalışmalarını tamamladığını ifade etti.

Daha önceki (2016-2020) tarife döneminde yer alan maliyetlerin ve vatandaşa hizmeti etkileyecek faktörlerin gözden geçirildiğini kaydeden Yılmaz, şebeke kalitesinin artırılması ve kesintilerin tamamen ortadan kaldırılması, kayıp kaçakla mücadelede hedeflere ulaşılması, bakım ve onarım faaliyetlerinin artırılması, doğru ve etkin yatırımlarla istihdamın artırılması için yol haritası belirlendiğini aktardı.

Yılmaz, yeni dönemde önceliğin tüketicilere kaliteli hizmet sunulması olduğuna dikkati çekerek, "Dağıtım şirketleri kaliteli hizmet sunduğu ölçüde gelir kazanacak. Tüketiciyi üzen, kaliteli hizmet vermeyen ise gelir kaybına uğrayacak." ifadelerini kullandı.

Geçen hafta gündeme gelen dağıtım gelirlerine ilişkin tebliğle ilgili temsil-ağırlama gideri konusunun kamuoyuna yanlış aksettirildiğini ve siyaset malzemesi yapıldığını dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

"İşin doğrusunu bir kez daha anlatmak gerekiyor. EPDK bu tebliğle zam ya da bir fiyat artışı yapmadı. Temsil ağırlama gideri ve tebliğde yer alan diğer kalemler 2011 ve 2016’da yayımlanan tebliğlerde ve dağıtım hizmetlerinin başladığı dönemden bu yana, hatta özelleştirme öncesinde dahi, tarife hesaplarında yer alan, mali mevzuatta bulunan giderler. Yani kesinlikle tarifelere yeni bir kalemin eklenmesi söz konusu değildi ve biz EPDK olarak bu kalemlere sınırlama, limit getirmiştik. İşin doğrusunu bilen kişilerin dahi konuyu siyaset malzemesi yapması, vatandaşlarımızın EPDK'ye ve enerji sektörüne duyduğu güveni zedeleyecek açıklamalar yapması bizleri üzdü. Tüketicilerimizin hakkına halel getirecek bir adım atmamız asla söz konusu değildir. Sektörümüze yönelik güveni korumamız, polemiklerle vatandaşımızın kafasını karıştırmaya çalışanlara fırsat vermememiz gerekiyor. Bu konunun daha fazla istismar edilmesini engellemek için kurulumuzun bugün toplanarak aldığı kararla tebliğde yer alan temsil ağırlama, reklam, sponsorluk, bağış gibi yanlış algıya sebep olacak hükmü kaldırıyoruz. Şirketler bu tip giderlerini tarifeden alamayacak, gelir elde edemeyecek."

Böylece, alınan karar sonrasında elektrik dağıtım tarifesinde artık bağış, sponsorluk, reklam ve tanıtım giderleri, ceza, temsil ve ağırlama giderleri, ilan ve dernek aidat giderleri yer almayacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sanayi üretimi verisi açıklandı14 Aralık 2020 Pazartesi 10:09
  • Küresel piyasalar Fed'i bekliyor14 Aralık 2020 Pazartesi 09:32
  • Otomotiv sanayisinin üretimi kasımda yüzde 5,4 arttı14 Aralık 2020 Pazartesi 08:58
  • Türk Telekom Üst Yöneticisi Önal: Geleceği 5G ve yeni nesil teknolojilerle şekillendirmek için çalışıyoruz13 Aralık 2020 Pazar 15:26
  • Bakan Pakdemirli: Çiğ süt tavsiye fiyatına litre başına 30 kuruş destek verilecek13 Aralık 2020 Pazar 15:24
  • Savunma ve havacılık şirketleri kasımda yatırımcısına kazandırdı13 Aralık 2020 Pazar 15:23
  • Varlık Barışı yurt içindeki varlıklar için de fırsat sunuyor13 Aralık 2020 Pazar 11:38
  • İşçi asgari ücrette işveren ve hükümetin teklifini bekliyor13 Aralık 2020 Pazar 11:11
  • Milyonerlerin mevduatı 10 ayda 670 milyar lira arttı13 Aralık 2020 Pazar 11:10
  • Kamu Bilişim Haftası’nın son gününde Veri Gizliliği ve KVKK tartışıldı13 Aralık 2020 Pazar 09:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti