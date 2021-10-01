Tenisin geleceğini inşa edeceğiz

Tenis Federasyonu Başkanlığına adaylığını açıklayan Osman Tural, "Camiamızdan aldığımız destek ile tenisimizin geleceğini inşa edeceğiz" dedi.

Ekibiyle birlikte 1 buçuk aylık zaman diliminde, 50'den fazla ilde; kulüpler, antrenörler, sporcular ve tenisin tüm paydaşlarıyla görüşmeler yapan Osman Tural, gördüğü ilgiden son derece memnun olduğunu belirtti. Tural, “Türk tenisi için güç birliği” adını verdiği oluşumun başta tenis kulüpleri olmak üzere, tüm tenis camiasından destek bulduğunu söyledi.

GÜVENLE BÜYÜYECEK

İyi bir yönetim kadrosu oluşturacağını kaydeden Tural, “Türk tenisinin güvenle büyüdüğü ve tüm paydaşların kendisini içinde görebildiği bir yönetim anlayışına ihtiyaç var ve bunu hep birlikte tekrar sağlayacağız" diye konuştu.

Tenisin hak ettiği popülariteye yakın zamanda ulaşması için yoğun mesai harcadıklarının altını çizen Osman Tural, şunları kaydetti: "Kulüp delegeleri, antrenörler, sporcular ile aileleri, yatırımcılar ve sponsorları güven ortamında bir araya getireceğiz. Devletimizin sağlamış olduğu kaynakların da etkin ve verimli şekilde kullanarak, özlenen tenis iklimine ulaşacağız."

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA