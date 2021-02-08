Tepe Akademi, pandemi sürecinde yüzde 95 izlenme sağladı

Tepe Akademi, online ve uzaktan eğitim çalışmalarına salgın sürecinde de devam etti. Bu kapsamda firma pandemi sürecinde Covid-19 eğitimlerinin izlenme oranını yüzde 95'e çıkardı.

Tepe Savunma ve Güvenlik bünyesinde yer alan eğitim platformu Tepe Akademi, kurulduğu 2016 yılından itibaren online ve uzaktan eğitimleri ile Bilkent Üniversitesi iş birliğinde çalışmalarına devam ediyor. Salgın sürecinde de online eğitim ile eğitimlerini sürdüren Tepe Akademi, izlenme oranını yüzde 95'e çıkarırken, Bilkent Holding şirketi Tepe ISG Grubu hekimlerinin hazırlamış olduğu e-eğitim, Tepe Akademi Portalını ziyaret etmek isteyen herkese ücretsiz ve koşulsuz olarak açıldı. Tepe Savunma Risk, Eğitim ve Denetim Direktörü Savaş Aydın da, çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimlerine ciddi yatırımlar yaptıklarını söyledi. Eğitim ve gelişim programları ile çalışanlarının yetkinliklerini de daha üst seviyelere taşındığını belirten Aydın, "Proje kapsamında son 5 yılda bugün itibariyle 12 bin 467 çalışanımıza 448 farklı eğitim 45 bin 637 kere atanmış olup 2 bin 956 proje eğitimlerden faydalanmıştır. Kişi başı 37 e-eğitim atması ile bir rekora imza atılmıştır. Bu atanan eğitimlerin 373 bin 988 (yüzde 82) tamamlama başarısı ile ilklerini ve başarısını perçinlemiştir" dedi.

'BİR İLKE İMZA ATTIK'

Tepe Akademi'nin, salgın döneminde de gelişim programlarına hız kesmeden devam ettiğini kaydeden Aydın, şunları söyledi:

"2020 yılı içinde bulunduğumuz durum nedeniyle hızlı aksiyon alarak 14 adet Covid-19 eğitimi hazırlanıp atamaları gerçekleştirildi. Bu eğitimlerin izlenme oranını yüzde 95'e çıktı. Bunun yanı sıra holding şirketimiz olan 'Tepe ISG Grubu' hekimlerinin hazırladığı e-eğitimi 'Tepe Akademi Portalı', ziyaret etmek isteyen herkese ücretsiz ve koşulsuz olarak açıldı. Ayrıca paydaşlara şeffaflık ilkesine uyularak 'Tepe Süreç Yönetim Sistemleri' programı üzerinden yetki verilerek, eğitim sonuçları ve başarı oranları anlık bildirildi. Çalışmalarımız, Bilkent Üniversite iş birlikleri ile sektöre nitelikli çalışanlar yetiştirmeye devam edecektir. İçinde bulunduğumuz durum sebebiyle hızlı aksiyon alarak Mayıs 2020 yılından itibaren hız kesmeden Tepe Akademi üzerinden canlı iç eğitmenlerimiz yönetmenliğinde Webinar eğitimlere başladık. Yüzde 75'lik katılım oranı yine bir ilke daha imza attık. Online sınav yöntemiz ile 10 bin 151 çalışanımıza 2 bin 776 sınav yapıp, 59 bin 755 soru sorup 9 bin 979 tamamlama oranı ile hedefe ilerledik. Hız kesmeden devam eden online sınav merkezimin 2021 yılında daha fazla sınav ile yeni bir hedefe ilerleyecektir."