  • BIST 119.367
  • Altın 303,869
  • Dolar 5,9818
  • Euro 6,6255
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya -1 °C
»

Tepekule İkinci Bahar Yaşlı Yaşam Merkezi’nde Arabaşı şöleni düzenlendi

Şentepe bölgesinde bulunan vatandaşların kişisel ve sosyal gelişimleri düşünülerek hizmete açılan Tepekule İkinci Bahar Yaşlı Yaşam Merkezi’nde Arabaşı şöleni düzenlendi.
Tepekule İkinci Bahar Yaşlı Yaşam Merkezi’nde Arabaşı şöleni düzenlendi

Yozgat ilçe ve köylerinde sevilerek yenilen Arabaşı yemeği, ikinci bahar sakinlerinin hazırladığı sofralarda keyifle sunuldu. Etkinlikte bir gün öncesinden hazırladıkları hamuru kesen İkinci Bahar üyeleri, özenle kurulan sofrada hep birlikte Arabaşı yuttu. 

“İkinci bahar birlik ve beraberliğin merkezidir”

İkinci Bahar Yaşlı Yaşam Merkezinin, insanlar arasında birlik ve beraberliğin sağlanması açısından büyük öneme sahip olduğunu belirten İkinci Bahar sakinleri “Yenimahalle Belediyesi’nin mahallemize kazandırdığı bu tesiste sağlık, eğitim, beslenme gibi birçok seminere katılıyoruz. Daha önce öğrenme fırsatı bulamadığımız konular hakkında bilgi sahibi oluyor, beraber vakit geçirme şansını yakalıyoruz.

emr_6776.jpg

Bugün birlikte hazırladığımız Arabaşı yemeği kültürümüzün bir parçasıdır. Mahalle sakinleri olarak, beraberliğimizi pekiştirmek amacıyla düzenlediğimiz Arabaşı şöleninde aynı sofrayı paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Böylesine anlamlı bir tesisi mahallemize kazandıran Yenimahalle Belediyesi’ne ve hoşgörülü personeline teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yenimahalle'de “Eklem Ağrıları” semineri01 Şubat 2020 Cumartesi 00:42
  • Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: "Daha hızlı temizlik hizmeti veriyoruz"01 Şubat 2020 Cumartesi 00:40
  • Büyükşehir Belediyesi Öveçler Vadisi'ni temizledi01 Şubat 2020 Cumartesi 00:38
  • Yenimahalle Belediyesi'nin Elazığ'a gönderdiği yardımlar ulaştı01 Şubat 2020 Cumartesi 00:29
  • Mamak Belediyesi Tekvando Takımı Türkiye'de ilk üçte01 Şubat 2020 Cumartesi 00:27
  • Keçiören belediye Başkanı Turgut Altınok: "Teleferiğe binmeyen kalmasın"01 Şubat 2020 Cumartesi 00:23
  • Büyükşehir ve ODTÜ Eymir Gölü için iş birliğinde bulundu01 Şubat 2020 Cumartesi 00:21
  • Altındağ'da spor tesislerinde tatil yoğunluğu01 Şubat 2020 Cumartesi 00:19
  • Pursaklar Belediyesi engelleri aşıyor31 Ocak 2020 Cuma 00:18
  • Mamak Belediye Başkanı Murat Köse Elazığ'a giderek yardımda bulundu31 Ocak 2020 Cuma 00:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti