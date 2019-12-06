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Tepki çeken karar sonrası Bakan Gül'den açıklama

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıklama yaptı. Gül, Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili, "İdari ve adli yönden tüm yönleri araştırılıyor" dedi. Gül ayrıca, katil zanlısının açık cezaevine alınmasının soruşturulduğunu açıkladı.
Tepki çeken karar sonrası Bakan Gül'den açıklama

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıklama yaptı. Gül'ün açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Sağlam anlaşılır ve tutarlı gerekçe yargının en kuvvetli iletişim dilidir. Çünkü yargı millete kararlarıyla seslenir. Bugün bazı olaylarda özellikle sosyal medyada kamu vicdanın yanlış bilgilerle yönlendirildiğini de üzülerek görmekteyiz. Yargı kararları da elbette haber verme hakkının bir parçasıdır. Dünyanın hiçbir yerinde yargısal işleyişte kusursuzluğu yakalamanın mümkün olmadığını biliyoruz. Yargısal kararların yanlışı - eksiği elbette olacaktır. Basının da bunun haber yapması elbette doğaldır. Yeter ki doğru haber ve doğru bilgi verilsin. Çoğu zaman algı başka oluyor, olgu başka.

Ceren Özdemir cinayeti

İdari ve adli yönden tüm yönleri araştırılıyor. 

Sistem üzerinde çalışma yapılacaktır. Zanlının açık cezaevine alınması soruşturuluyor.

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