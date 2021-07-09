Tepkiler sürüyor

Başkent Enerjisa işçileri, toplu sözleşme sürecinde istedikleri zam oranını alamayınca TES-İŞ Genel Merkezi önünde eylem gerçekleştirdi.

EnerjiSa’nın toplu iş sözleşmesi sürecinde ilk altı ayda işçilere yüzde 9’luk zam önermesi ve Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşleri Sendikası’nın (Tes-İş) mutabakatı imzalması üzerine Başkent EnerjiSa çalışanları sendika önünde eyleme geçti. Çarşamba günü başlayan eylemler dünde devam etti. İşçiler kendilerine söz hakkı verilmediğini iddia ederek 2 saat iş bırakma eylemi yaptı.

PROTESTO ETTİLER

BAŞKENT EDAŞ’ta işçilerin itirazlarına rağmen TES-İŞ ile EnerjiSa TİS görüşmelerinde anlaştı. Çarşamba günü sendika binası önünde toplanan işçiler, binanın içine girerek varılan anlaşmayı protesto etti. EnerjiSa tarafından işletilen BAŞKENT EDAŞ’ta süren TİS görüşmelerinde TES-İŞ , işçilerden habersiz ilk altı ay için yüzde 9 ikinci altı ay için ise yüzde 7 toplamda yüzde 16 maaş artışına imza attı.

SARI SENDİKA TEPKİSİ

Çarşamba günü başlayan eylemler Perşembe ve Cuma günü de devam etti. İşçiler, sendikanın kendi taleplerini ile değil işverenin istekleri doğrultusunda toplu sözleşme masasına oturduklarını iddia etti. Birçok işçi sendikaya sarı sendika diye tepki gösterdi.

SEFALET ÜCRETİ TEPKİSİ

Bazı işçiler son 3 yılda elektiriğe yüzde 122 zam yapıldığını hatırlatarak, yüzde 9’luk maaş zammının sefalet ücreti dayatması olduğunu kaydetti.

DAVULLU ZURNALI HALAY ÇEKTİLER

Sendika önünde oturma eylemi yapan işçiler, perşembe günü geç saatlere kadar sendika önünde dururken, Cuma günü sabahın ilk saatlerinde davullu zrunalı halay çekerek yönetime tepki gösterdi. İstedikleri zam oranının bir an önce verilmesini talep eden işçiler, yönetimin istifa etmesini istedi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

