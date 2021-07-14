Tercih desteğine yoğun ilgi

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonrası uzman rehberlerle öğrencilere ücretsiz tercih desteği veren Büyükşehir Belediyesi, 4 merkezde 16 Temmuz’a kadar bu hizmeti sağlamayı sürdürecek.

Büyükşehir Belediyesi, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonrası öğrencilere ücretsiz tercih desteği sağlıyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, öğrencilere sınav sonrası daha doğru tercihler yapabilmeleri için Mamak Gençlik Merkezi, Kuşçağız Aile Yaşam Merkezi, Yahyalar Aile Yaşam Merkezi ve Elvankent Aile Yaşam Merkezi’nde uzman rehberler eşliğinde ücretsiz tercih desteği başlattı.

TERCİH DESTEĞİNE YOĞUN İLGİ

Büyükşehir Belediyesinin eğitim desteğine öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini belirten Uzman Rehber Aslı Kamalı, “Başkanımız Mansur Yavaş’ın öğrenci dostu projeleri doğrultusunda Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak iki yıldır YKS ve LGS tercihlerinde Aile Yaşam Merkezlerinde öğrencilere ücretsiz tercih hizmeti veriyoruz. Velilerimiz ve öğrencilerimizden olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bu süreçte tüm öğrencilerimizi tercih yapmaya bekliyoruz” derken, yapılan protokol kapsamında öğrencilere tercih desteği veren Kampüs Koleji Rehber Öğretmeni Kübra Ayan da şu değerlendirmelerde bulundu:

“Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız protokol doğrultusunda böyle güzel bir hizmet veriyoruz. LGS ile ilgili öğrenci ve velilerimizin çok soruları oluyor. O soru işaretlerini gidermek ve tercih döneminde onlara yardımcı olmak için çalışıyoruz.”

16 TEMMUZ’A KADAR DEVAM EDECEK TERCİH DESTEĞİNDEN ÖĞRENCİ VE VELİLER MEMNUN

4 merkezde verilen ve 16 Temmuz’a kadar devam edecek ücretsiz tercih desteğinden yararlanan öğrenci ve veliler ise memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdiler:

-Zeliha Betül Tufan (öğrenci): “Tercih sürecim güzel geçti. Çok yardımcı oldular. Buradan aldığım yardımla daha mantıklı bir tercih yaptığımı düşünüyorum. Çok memnun kaldım, teşekkür ederim.”

-Yunus Emre Ün (öğrenci): “Sınava girdim. Tercih döneminde kafam karışmıştı biraz. Bu hizmet sayesinde biraz daha iyi tercih yaptığımı ve yararlı olduğunu düşünüyorum.”

-Uğur Emre Aksoy (öğrenci): “Buraya tercih yapmaya geldim. Çok güzel bir uygulama. Buradaki yardımla güzel bir tercih yaptığımı düşünüyorum.”

-Nurcan Tufan (veli): “Hocamızın yardımı bize rehber oldu, kafamız çok karışıktı. Önemli bir süreçten geçiyoruz. 4 yıllık ve ilerisini de etkileyeceği bir seçim olduğundan, bu hizmetin bize çok artısı oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederim. Bu hizmeti arkadaşlarımdan duymuştum, geldim ve kızımla birlikte tercih yaptık. Çok memnun kaldık.”