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Tercihlerde öğrencilere destek

Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren Tepebaşı, Aktepe, Bağlum ve Mevlana kurs merkezlerinde, Liseye Geçiş Sistemi (LGS) öğrencilerine tercihleri konusunda rehberlik hizmeti vermeye başladı. 
Tercihlerde öğrencilere destek

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Milletlerin ve devletlerin geleceği çocukları ve gençleridir. Hedefleri için ter döken, emek veren ve başarıya koşan her bir öğrencimize tercihi konusunda destek veriyoruz. Keçiören’de yaşamıyor olsalar dahi tüm öğrencilerimiz kurs merkezimize gelerek destek alabilirler.” dedi.
Keçiören Belediyesi tarafından LGS öğrencilerine yönelik eğitim veren kurs merkezlerinde lise tercileri konusunda rehberlik hizmeti başladı. Bu kapsamda kurs merkezi rehber öğretmenleri tarafından öğrencilerin doğru tercih yapmaları ve istedikleri okullara yerleşebilmişleri için seferber olunuyor.

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ÖĞRENCİLERİMİZİN HAYALLERİ İÇİN YANLARINDAYIZ

Öğrencilerin yıl boyunca verdikleri emeklerin boşa gitmemesi için doğru tercih yapmaları gerektiğine dikkati çeken Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Keçiören Belediyesi olarak sınava hazırladığımız gençlerimizin hedeflerine ulaşmaları için birer nefer oluyoruz. Onların hayallerine kavuşmaları noktasında destek vermeye ve yanlarında olmaya devam edeceğiz. Tercihler konusunda da öğrencilerimize desteğimizi sürdürüyoruz. Son kararı ise yine kendileri verecekler. Öğrencilerimizi başarılı olacakları alana yönlendirerek ülkemizin parlak yarınlarına katkı sunma gayretindeyiz.” ifadelerini kullandı.

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