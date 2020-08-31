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Tereyağından inek yaptılar

Gimat’ta şarküteri festivali düzenlendi. Yüzlerce doğal ve organik ürünün sergilendiği festivale, 5 ton tereyağından yapılan inek heykeli damga vurdu.
Tereyağından inek yaptılar

Başkent Gimat'ta şarküteri festivali gerçekleştirildi. 6 ülkeden ve Türkiye'nin 7 bölgesinden getirilen 250 peynirden organik yumurtaya, baldan süte, tereyağından pastırmaya kadar çok sayıda ürün raflarda yerini aldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festival, bu hafta boyunca devam edecek.

d659c47a-16f9-4565-aac5-88210eed3730.jpgYAPIMI BİR HAFTA SÜRDÜ
Festivalde yerini alan ve 5 ton tereyağı ile inek yapanlar arasında olan Mehmet Sağlam gazetemize konuştu. Sağlam, tereyağından yaptıkları ineğe bir hafta boyunca uğraştıklarını belirterek, “İneği yapabilmek için bir hafta uğraştık. Beş ton tereyağı kullandık. İnek festivalin maskotu oldu. Vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Herkesi buraya alışveriş yapmaya davet ediyoruz” dedi.

“HASRET KALMIŞTIK”
Festivale katılan vatandaşlar ise pandemi sürecinde korona virüsten dolayı bu tarz etkinliklere hasret kaldıklarının altını çizerek şu ifadeleri kullandı, “Uzun bir süredir evlerdeydik. Festivalleri özlemişiz. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına çok dikkat ediliyor. Bu yüzden Başkentliler hiç çekinmeden gelip alışverişlerini yapsınlar. Yüzlerce çeşit şarküteri ürünü var. Hepsi taze, organik ve doğal. Bu kadar ürünü ilk defa bir arada görüyoruz.” 

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KURALLARA RİAYET EDİLDİ
Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilerek yapılan şarküteri festivalinde vatandaşlar alana ateşi ölçülerek alındı, maskesi olmayanlara ise maske dağıtımı yapıldı. Festivalde koronavirüs salgını nedeniyle bağışıklık güçlendirici besinlere ağırlık verildi.  
Mehter Takımı ile açılışı yapılan festivalde 5 ton tereyağı, 2 ton kuymak ve aşure dağıtımı yapılacak. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği festival 10 gün boyunca Ankara Gimat’ta devam edecek.

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Emrah Özcan/İLKSAYFA

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