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Tereyağlı Türk kahvesi üretiminde bayram yoğunluğu

Türkiye'de sadece Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yapılan tereyağlı Türk kahvesine talep Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla artış gösterdi.
Tereyağlı Türk kahvesi üretiminde bayram yoğunluğu

Türkiye'de sadece Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde üretilen tereyağlı Türk kahvesine ilgi Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla daha da arttı.

Kahve üreticisi Ahmet Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sandıklı ilçesinde 1952 yılından beri üç kuşaktır mucidi oldukları tereyağlı Türk kahvesini ürettiklerini söyledi.

Dededen ve babadan öğrendiği bu lezzeti Türkiye'de yapan tek yer olduklarını belirten Turan, kahvelerinin kalitesiyle dikkati çektiğini dile getirdi.

"Yurt dışından da yoğun talepler alıyoruz"
Türk kahvesinde kullandıkları tereyağını Trabzon'dan getirdiklerini aktaran Turan, şunları kaydetti:

"Kahve, 120 derecede pişiyor. Daha sonra soğumaya alıyoruz. Bir gün dinlendirdikten sonra servis yapıyoruz. Paketledikten sonra Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Yurt dışından da yoğun talepler alıyoruz. Şu anda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu talepleri göndermemiz zor. Düzelme olur olmaz tekrar göndereceğiz. Kovid-19'dan önce Almanya ve Fransa'ya da ürünlerimizi gönderiyorduk."

"Talepler çok yoğun"
Kahve satışlarının son dönemde çok yükseldiğinin altını çizen Turan, "İçimi yumuşak ve köpüğü bol olan kahvemizi tadan çok beğeniyor. Önceden 75 kilogram arasında günlük üretim yapıyorduk. Yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla çok yoğun bir talep var. Bu talebi karşılamak amacıyla günlük 200 kilogram civarında üretim yapıyoruz." diye konuştu.

Turan, bu lezzeti hiçbir değişiklik yapmadan ve kalitesini bozmadan gelecek nesillere aktarmak istediklerini vurguladı.

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