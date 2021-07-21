Terim: Dikkat etmemiz gereken bir takım, umarım avantajlı bir neticeyle ayrılırız

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, “Dikkat etmemiz gereken bir takım. Umarım ikinci maçımız için umutlu, bizi daha avantajlı kılacak bir neticeyle ayrılırız” dedi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu’nda yarın deplasmanda Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, “Dün başkanımızın transferlerle ilgili gerekli açıklamaları yaptığını düşünüyorum. Kulübümüzün ortak akıl olarak belirlediği kriterleri göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz. Özellikle transferler konusunda çok kısa süre de olsa bir müsaade rica ediyorum çünkü 23 kişi geldik buraya ve bu arkadaşlarımızın hepsi birbirinden değerli. Çok kısa süre transfer konusunu, en azından bugün askıya alırsak mutlu olacağım çünkü burada bulunan oyunculara saygı göstermeliyiz. Ama 1-2 küçük hatırlatma yapmadan geçemeyeceğim; Sezonu erken açtık, dolayısıyla biz de isterdik ki ağustosta, eylülde oynayacağımız maçlar olsun ama bugün bu noktadayız. Bunu bir şikayet, mazeret olarak söylemiyorum. Biz böyle görmediğimiz gibi başkalarının da bunu fırsat olarak görmesini istemiyoruz. Bugün başkanların, teknik heyetlerin listelerini bilmeyen yok. Hangi mevkileri güçlendirmemiz gerektiğini de herkes biliyor. Yani Avrupa’da oynayacak olan takımların herkes tüm eksiğini biliyor. Burada yazılı görsel basın, özellikle sosyal medyada zaman zaman taraftarımızın duygularıyla oynandığına inanıyoruz. Bundan da açıkçası hiç hoşlanıyoruz. Bu yüzden biz kendi bildiğimizi yapmaya devam edeceğiz. Eğer birkaç oyuncu yetiştirmeyi bir maç için planlasaydık, çok yüksek bedeller ödemek zorunda kalacaktık. Dolayısıyla biz başkanımızın da söylediği gibi 3 sezonluk bir projeksiyon düşünüyoruz. Bundan sonra nelerle karşılaşacağımızı göreceğiz. Oyuncular, kulüpler, menajerler, hatta yazılı görsel basın ve sosyal medya üzerinden bu yapılanların maalesef bize pahalıya patlamasına izin vermeyeceğiz. Takım olarak da dışardaki unsurlar olarak da kimseden korkmadığımızın bilinmesini isteriz. Muhakkak ki eksik yerlerimiz oldu. Bayağı eksiğimiz var. Bunun üzerine sakatlarımız var, hastalananlar var iki kişi vs. vs. Biz Galatasaray’ız sonuçta ve buradayız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Umarım kazanan biz oluruz iki maçın sonunda” diye konuştu.

“BAŞKANIN AÇIKLAMASININ OYUNCULARIMIZIN TEKNİK KAPASİTELERİYLE, VERDİKLERİ HİZMETLERLE ALAKASI YOKTU”

“Feghouli, Falcao, Babel bizim önemli oyuncularımız” diyen Terim, “Başkanımızın 4 oyuncuyla ekonomiyi işareti, oyuncularımızın teknik kapasiteleriyle, verdikleri hizmetlerle alakası yoktu. Onlar bizim kıymetlilerimiz. Tecrübeli arkadaşlarımız. Onlardan faydalanmayı düşünüyoruz. Falcao’ya 1 gün izin vermiştim sakatlığı sebebiyle, Feghouli’nin de dün dinlenmesini istedik. Bugüne daha güçlü olsun diye. Dolayısıyla 3 arkadaşımız da bizim için değerlidir; diğer oyuncularımız gibi. Falcao bana geldi dün ve kendisinin bizle beraber PSV maçına gelmek istediğini söyledi ve bu beni çok memnun etti. Bu önemli isimler inşallah şans verdiğimiz sürede bize her zamanki gibi yine en iyi hizmeti yapacaktır” ifadelerini kullandı.

“DİKKAT ETMEMİZ GEREKEN BİR TAKIM. UMARIM AVANTAJLI KILACAK BİR NETİCEYLE AYRILIRIZ”

Nasıl bir PSV bekliyorsunuz” sorusuna ise Terim şu cevabı verdi:

“Bir defa tarihi çok önemli olan, Hollanda’nın çok önemli takımlarından biriyle oynadığımızı hatırlatmak isterim. Basın toplantısına gelirken koridorlardan geçtiğinizde PSV’nin ne olduğunu anlıyorsunuz. Hepimizin yakından tanıdığı efsaneleri görerek bunu anlayabiliyorsunuz. Son 2 maçlarını seyredebildim. Taraftarlarımız da bence çok önemli bir takım izleyecekler. Avrupa’da çok da benzeri olmayan bir takım diye düşünüyorum. Ön alan baskısını iyi yapan. Topu kaptırdığında presi iyi yapan ve de zaman zaman 2-2-6 pozisyonuna gelen ciddi, önemli bir rakiple oynayacağız. Zaten meslektaşıma çok saygı duyuyorum. Gerek Avusturya’da gerek Almanya’da çok önemli işler yaptı. Şimdi de yine önemli bir görev üstlenmiş görülüyor. Onlar da sezonu erken açtılar. İki taraf da kaliteli bir noktaya ulaşamadı ama umarım ikinci maçımıza umutlu, bizi daha avantajlı kılacak bir neticeyle ayrılırız. Dikkat etmemiz gereken bir takım ama bunu da söylemeden geçemeyeceğim.”

“Bizim takımızı geçen sene seyretmek en akıllıca iş” diyen Terim, “Hiçbir değişikliğimiz yok, hatta eksildik. Geçen senenin son maçlarına bakmak çok doğru olur. Oyuncular da değişmedi. Takımlar, hocalar, teknik heyetler, analiz grupları, maçları analiz etmek ve rakibi tanımak ister. Rakibi ne kadar tanırsanız tanıyın, mesele sizin ne oynadığınızdır. Dolayısıyla biz ne oynarsak oynayalım ben PSV’nin kendi oyun felsefesini değiştirmeyeceğine inanıyorum. Küçük tedbirler için seyredilir, analiz edilir ama sonunda ne oynadığınız, nasıl mücadele ettiğiniz önem kazanıyor. Tüm maçların hepsinin mücadele derecesi değişiktir. Şampiyonlar Ligi ise en yükseğidir. Ben yüzde veren biri değilim. Her maç öncesi herkes eşit çıkar, kim kazanırsa artık bakacağız” şeklinde konuştu.

“BİR SÜRE İSTEDİKLERİ GİBİ OLMAYACAĞIZ BELKİ AMA 3 SENE İÇİNDE GÖRECEKLER”

Transfer konusuyla ilgili gelen bir soruya ise teknik direktör Fatih Terim, “Oyuncularıma saygı duyuyorum. Bu bir profesyonelliktir. Yarın öbür gün zamanımız var açık açık anlatırız. Siz yavaş yavaş görürsünüz kimlerin geldiğini. Transfer dinamik bir iştir. Bugün istediğimiz bir oyuncuyu yarın istemeyebiliriz, aklımızda olmayanı da yarın alabiliriz. Biz bir tarz belirledik ve Galatasaray’a yakışan bir plan, proje yaptık, ona göre devam edeceğiz. Galatasaraylılar biliyorum ki oyuncu yetişmedi şu maça diye üzülüyorlar ki haklı olabilirler ancak ben ve başkan böyle bir karar aldık, bize güvensinler. Belki bazı maçları kaybedeceğiz, bir süre istedikleri gibi olmayacağız belki ama 3 sene içinde görecekler. Onların endişelerini biliyorum çünkü ben de hissediyorum. Bu fırsattan yararlanmak isteyenlere bu fırsatı vermeyeceğiz. Her mevki Galatasaray’da her dakika olabilir. Şu mevkidir, bu mevkidir demenin haksızlık olacağını düşünüyorum. Bize güvensinler. Bir örnek vereceğim; bugün Şampiyonlar Ligi ön elemesinin basın toplantısında, geçen sene Erzincanspor’dan aldığımız bir futbolcumuz; belki aldığımızda büyük isim değildi. Aldığımızda ‘kardeşim millet şunu alıyor, siz kimi getiriyorsunuz’ yakınsalar da bugün gurur duyuyorlar. A Milli Takım’a kadar yükseldi. Dolayısıyla bize güvenmeye devam etsinler” dedi.

AKTÜRKOĞLU: GALATASARAY ADININ OLDUĞU HER KULVARDA BAŞARI İÇİN OYNAR

Galatasaray’ın genç oyuncusu Kerem Aktürkoğlu ise yaptığı açıklamada, “Bildiğiniz üzere yarın çok önemli bir maça çıkacağız, iyi hazırlandık, iyi bir dönem geçirdik. Galatasaray adının olduğu her kulvarda başarı için oynar. Önemli bir maça çıkacağımızın farkındayız, umarım iyi bir sonuç alıp evimize döneriz” şeklinde konuştu.

“SEZONA PSV GİBİ GÜÇLÜ BİR RAKİPLE BAŞLAMAK GÜZEL OLACAK”

“Sezonu erken açtık ve güzel bir çalışma dönemi geçirdik” diyen genç oyuncu, “Sezona PSV gibi güçlü bir rakiple başlamak güzel olacak. Lig için de ayrı bir test olacak. Güzel bir şekilde hazırlandık. Bizim için güzel bir sezon olacağını düşünüyorum. Umarım yarınki maçta sezon içerisindeki galibiyetlerin bir habercisi olur diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Aktürkoğlu son olarak ise “PSV zor bir rakip yarın da zor bir maç olacak biliyoruz ama hocamızın bize gösterdiği taktikler, bizi rakibe çok iyi çalıştırdı. Bunu da sahaya yansıtacağımızı düşünüyorum. Forma şansı kim bulursa 23 kişiden, Galatasaray armasını en iyi şekilde temsil etmek için oynayacaktır. İnşallah evimize güzel bir sonuçla döneriz” dedi.