Terim soyunma odasında fena patladı

Fatih Terim, Tuzlaspor maçı sonrasında oyuncularına, "Formanın kıymetini bilmeyen, sahada o hırsı göstermeyen kimse benim gözümde de kıymetsizdir." dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kaybedilen Tuzlaspor maçı sonrası soyunma odasında adeta gürledi.

Tuzlaspor'a 2-0 kaybedilen maç sonrasında "Demek ki formayı almak istemiyorlar" diyerek genç ve yedek oyunculara göndermede bulunan Fatih Terim, soyunma odasında sert çıktı.

"Beni hayal kırıklığına uğrattınız" diyen Terim, "Ben size bu maçın geleceğiniz açısından çok önemli bir fırsat olduğunu söylemiştim." sözleriyle sert çıktı.

Tecrübeli teknik adam, "Göstereceğiniz iyi bir performansla ligin geri kalanında formayı da kapabilirdiniz. Ancak siz ne yaptınız? Galatasaray formasının kıymetini bilmeyen, sahada o hırsı göstermeyen kimse benim gözümde de kıymetsizdir. Madem siz formayı istemediniz, biz de vermeyiz!" ifadelerini kullandı.

TUZLA MAÇI SONRASI SERT KARARLAR!

Tuzla maçında ortaya konan kötü futbol bardağı taşıran damla oldu. Transfer politikasını kafasında aşağı yukarı çizmiş olan tecrübeli teknik adam kupa mücadelesi sonrası planlarında değişikliğe gitme kararı aldı.

Bazı isimler için yıl sonuna kadar süre belirlemiş ve bu zaman zarfın içinde iyi yönde düzelme olması durumunda takımda kalmaları yönünde inisiyatif kullanacaktı. Fakat birçok oyuncu kendilerine altın tepside sunulan bu fırsatı Tuzla maçında tepmiş oldu.

Yaşanan sakatlıklar sebebiyle zorunlu bir transfer listesi oluşturan Terim, Tuzla karşısında gördüğü tablo sonrası daha sert kararlar alacak. (Türkiye)