  • BIST 109.191
  • Altın 272,648
  • Dolar 5,7459
  • Euro 6,3823
  • Ankara -4 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya -2 °C
»

Terim soyunma odasında fena patladı

Fatih Terim, Tuzlaspor maçı sonrasında oyuncularına, "Formanın kıymetini bilmeyen, sahada o hırsı göstermeyen kimse benim gözümde de kıymetsizdir." dedi.
Terim soyunma odasında fena patladı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kaybedilen Tuzlaspor maçı sonrası soyunma odasında adeta gürledi.

Tuzlaspor'a 2-0 kaybedilen maç sonrasında "Demek ki formayı almak istemiyorlar" diyerek genç ve yedek oyunculara göndermede bulunan Fatih Terim, soyunma odasında sert çıktı.

"Beni hayal kırıklığına uğrattınız" diyen Terim, "Ben size bu maçın geleceğiniz açısından çok önemli bir fırsat olduğunu söylemiştim." sözleriyle sert çıktı.

Tecrübeli teknik adam, "Göstereceğiniz iyi bir performansla ligin geri kalanında formayı da kapabilirdiniz. Ancak siz ne yaptınız? Galatasaray formasının kıymetini bilmeyen, sahada o hırsı göstermeyen kimse benim gözümde de kıymetsizdir. Madem siz formayı istemediniz, biz de vermeyiz!" ifadelerini kullandı.

TUZLA MAÇI SONRASI SERT KARARLAR!

Tuzla maçında ortaya konan kötü futbol bardağı taşıran damla oldu. Transfer politikasını kafasında aşağı yukarı çizmiş olan tecrübeli teknik adam kupa mücadelesi sonrası planlarında değişikliğe gitme kararı aldı.

Bazı isimler için yıl sonuna kadar süre belirlemiş ve bu zaman zarfın içinde iyi yönde düzelme olması durumunda takımda kalmaları yönünde inisiyatif kullanacaktı. Fakat birçok oyuncu kendilerine altın tepside sunulan bu fırsatı Tuzla maçında tepmiş oldu.

Yaşanan sakatlıklar sebebiyle zorunlu bir transfer listesi oluşturan Terim, Tuzla karşısında gördüğü tablo sonrası daha sert kararlar alacak. (Türkiye)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Milli yüzücü Emre Sakçı Avrupa 2’ncisi04 Aralık 2019 Çarşamba 23:24
  • Galatasaray "Tuzla" buz oldu!04 Aralık 2019 Çarşamba 23:23
  • Gomis'ten Fatih Terim'e transfer telefonu04 Aralık 2019 Çarşamba 09:40
  • Galatasaray'da şok gelişme04 Aralık 2019 Çarşamba 09:25
  • Beşiktaş, Kayserispor'u rahat yendi03 Aralık 2019 Salı 08:18
  • Ballon d'Or 6'ncı kez Lionel Messi'nin03 Aralık 2019 Salı 08:16
  • Lider Sivasspor'un kadro maliyeti02 Aralık 2019 Pazartesi 19:58
  • Spora engel yok02 Aralık 2019 Pazartesi 16:49
  • Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm02 Aralık 2019 Pazartesi 16:48
  • Talha Ahmet Erdem'den tarihi şampiyonluk02 Aralık 2019 Pazartesi 10:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti