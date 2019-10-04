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Terk edilmiş köpeklerin patilerinden tutuyor

Bursa'da bir köpeği sahiplenerek başladığı serüvende, bakılmaya muhtaç, terk edilmiş köpeklere hayatını adayan ve dernek de kuran Emre Demir, 300'ü aşkın köpeğe bağışlarla kurulan barınakta bakıyor.
Terk edilmiş köpeklerin patilerinden tutuyor

Bursa'da bakıma muhtaç ve terk edilmiş köpeklere hayatını adayan Emre Demir, 300'ü aşkın köpeğe bağışlarla kurulan barınakta bakıyor.

Sahiplenmek için gittiği bir köpeğin kaldığı barınağın elverişsiz ve kötü koşullarını gören 30 yaşındaki Demir, bunun üzerine harekete geçerek küçük bir barınak kurma kararı aldı. Emre Demir, kısa sürede onlarca terk edilmiş ve bakıma ihtiyaç duyan köpeği sahiplenerek ihtiyaçlarını giderip tedavileriyle ilgilendi. Kendisine destek olan gönüllülerle her geçen gün baktığı köpek sayısı artan Demir, merkez Nilüfer ilçesi Başköy Mahallesi'nde 15 dönümlük alanda daha büyük bir barınak hazırlayıp faaliyete geçirdi. Bağış ve desteklerin de resmileşmesi için Her Eve Bir Pati Derneğini kuran Demir'in barınağında 300'ü aşkın köpek bulunuyor.

Emre Demir, bu yolculuğa bir köpekle başladıklarını söyledi. İlk köpeği sahiplendikten sonra sokaklarda birden fazla buna ihtiyaç duyan hayvan olduğunu fark ettiklerini belirten Demir, şu ifadeleri kullandı:

"Başta köpekleri geçici evlerde himayemiz altında tuttuk. Sayıları artınca yetememeye başladık. Bireysel bir bahçe tuttuk, bir dönümlük. Bunu yakın çevremizin destekleriyle ayakta tutuyorduk. 30-35 köpek beklerken 6 ay içinde 70'e çıktı. Orada yetersiz kalınca şu andaki yerimizi tuttuk. Amacımız çok fazla köpek toplamak değil ama terk edilmiş sayı fazla olunca da sessiz kalamıyoruz. En büyük şansımız alanımızın büyük olması ve hayvanların refah içinde yaşaması."

"En büyük ihtiyacımız mama"

Demir, barınağı kurmakla, sahiplenildikten sonra terk edilen köpeklere destek olmayı amaçladıklarını anlattı.

Sokakta yaşayan hayvanı alıp barınağa getirmek istemediklerini dile getiren Demir, "Sonuçta orada yaşıyor. Eğer bir hastalık ve yara durumu varsa tabii ki getirip bakıyoruz, tedavi ediyoruz. Onun dışında daha çok terk edilmiş hayvanlarla ilgileniyoruz." dedi.

Demir, Türkiye'de kolay bir şekilde hayvan sahibi olunabildiğini vurguladı.

Evcil hayvan konusunda "merdiven altı" yetiştiriciliğin çok fazla olduğuna değinen Demir, şunları söyledi:

"Buraya terk için getiren insanlar hep komik sebeplerden getiriyorlar. 'Bu köpek büyüdü' deyip buraya bırakan insanlar var. Amacımız ömür boyu burada tutmak değil. Kesinlikle yuva bulmak istiyoruz. Bu yüzden derneğimiz ismini de bu şekilde koyduk. Gerçekten her eve bir pati vermek istiyoruz. Onlarla yaşamın her zaman farklı olduğuna inanıyoruz. Hayatta her zaman artı olduğunu düşünüyoruz. Bu doğrultuda yuvalanma yapıyoruz. Biz de dernek olarak bu yolda ilerliyoruz. Bireysel yetemiyoruz ve insanlardan bağışlarla ayakta duruyoruz. İnsanları her zaman bağış yapmadan önce buraya davet ediyoruz. Gelip görebilir, sevebilirler. Yardım edecekleri yeri görebilirler. İnsanlardan yardım bekliyoruz. Tek amacımız onlara yetebilmek. En büyük ihtiyacımız mama. Bu konuda destekleri bekliyoruz."

Demir, yurt dışından da köpekleri sahiplenenler olduğu bilgisini vererek İngiltere, Almanya ve ABD'den bağlantılarının olduğunu anlattı.

"Burada gönüllü de olabilirler"

Barınağın gönüllülerinden Pınar Bulmuş ise uzun süredir bu faaliyetlere yardım ettiğini, Emre Demir ile henüz bu işin başındayken tanıştığını aktardı.

Demir'in yaşadığı zorlukları en başından bildiğini belirten Bulmuş, şöyle konuştu:

"Günden güne buradaki hayvan sayısının artmasından sonra işler zorlaştı. Kimsenin bir katkısı olmasa bile burada gönüllü de olabilirler. Ben gönüllü olarak buradayım. 300 köpeğin burada bakıldıktan sonra temizleme ve çevre düzeni konusunda insana ihtiyaç duyuluyor. Buradaki hayvanların sevilmeye de ihtiyacı var çünkü sahiplenmeyince sevgiye ihtiyaç duyuyorlar. Burada 2-3 poşet dışkı bile toplasalar destek oluyorlar."

Bulmuş, hayvanseverlerin barınağa gelip kendilerine destek olabileceğini kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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