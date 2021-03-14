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Termal serada bahar üretimi başladı

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un talimatıyla kurulan ve ilçeden çıkan termal suyun ısıtmasında kullanıldığı termal serada bahar üretimi başladı. On binlerce çalı, sarmaşık ve çiçek tohumu toprakla buluşturuldu. 
Termal serada bahar üretimi başladı

Kahramankazan Belediyesi’nin kendi çiçek ve bitkilerini yetiştirmek için kurduğu termal serada üretim faaliyetleri sürüyor. 

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Tohumlar ekilip, dikildi

Termal serada yapılan çalışmalar doğrultusunda baharın gelmesiyle birlikte yeni sezon üretimi de başladı. Bu kapsamda ilk etapta 50 bin çalı ve sarmaşık ile 40 bin mevsimlik ve çok yıllık çiçek tohumları toprakla buluşturuldu. Sera görevlileri, dikilen tohumlarla hassasiyetle ilgileniyor. Serada herhangi bir hastalık meydana gelmemesi için oldukça özenli davranan görevliler, görevli olmayanların dışında kimsenin seraya girmesine izin vermiyor. 

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Termal suyla ısınıyor

Termal olma özelliği taşıyan seranın ısıtmasında ilçeden çıkan ve kapalı yüzme havuzu kompleksinin ısıtılmasında da kullanılan termal su kullanılıyor. Böylece seranın ısıtılması için ayrıca bir harcama yapılmıyor. Kahramakazan Belediyesi, termal serasında, kendi çiçek ve bitkilerini üretiyor. Termal serada yetiştirilen çiçek ve bitkiler belediyeye ait park ve bahçelerde kullanılıyor. Serada şimdilik yıllık 100 bin mevsimlik çiçek, 20 bin çok yıllık çiçek ile 150 bine yakın da sarmaşık ve çalı grubu üretimi yapılıyor. Böylece park ve bahçelerinde kendi serasında yetiştirdiği çiçek ve bitkileri kullanan belediye, dışarıdan herhangi bir bitki ya da çiçek satın almıyor. Bu doğrultuda belediye bütçesinde önemli bir tasarruf kalemi de oluşturulmuş oluyor.

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