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Terör bağlantısı nedeniyle 1458 kişi bilirkişilikten çıkarıldı

Bilirkişilik Bölge Kurullarının denetimleriyle 381 kişi bilirkişilik temel ve etik ilkelerine aykırı davranış gerekçesiyle sicil ve listeden çıkarıldı.
Terör bağlantısı nedeniyle 1458 kişi bilirkişilikten çıkarıldı

Bilirkişilik Bölge Kurullarının 2017'nin ocak ayından bugüne kadar yaptığı inceleme ve denetimlerle terör örgütleriyle irtibat, iltisak nedeniyle 1458, bilirkişilik temel ve etik ilkelerine aykırı davranış gerekçesiyle de 381 bilirkişi, sicil ve listeden kalıcı olarak çıkarıldı.

AA muhabirinin Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Bilirkişilik Kanunu'nun 2016'nın Kasım ayında TBMM'de yasalaşarak yürürlüğe girmesinin ardından bilirkişilikte yeni dönem başladı.

Bilirkişiliğin kurumsal yapıya kavuşmasına, yargılamada etkin, verimli bir kurum haline gelmesine yönelik düzenlemeler ve Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Türkiye genelinde 2017'nin ocak ayından bugüne kadar 15 Bilirkişilik Bölge Kurulu faaliyete geçirildi.

Bölge Kurulları, kanun hükmü kapsamında yaklaşık 2,5 yılda adli ve idari yargıda çözümü uzmanlık, özel veya teknik bilgi gerektiren durumlarda görüşüne başvurulan bilirkişilerle ilgili şikayet üzerine veya resen denetim ve inceleme yaptı.

Yapılan incelemelerle denetimler sonucunda terör örgütleriyle irtibatı veya iltisakı tespit edilen 1458 bilirkişinin sicil ve listeden kalıcı olarak çıkarılması kararlaştırıldı.

Ayrıca Bölge Kurullarınca, bilirkişilik temel ve etik ilkelerine aykırı tutum, davranış gerekçesiyle 381 bilirkişi, sicil ve listeden kalıcı olarak çıkarıldı, 543 bilirkişi hakkında uyarma, 623 bilirkişi hakkında ise geçici olarak bilirkişilikten yasaklanma kararı verildi.

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