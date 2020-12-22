  • BIST 1.384
  • Altın 461,885
  • Dolar 7,6534
  • Euro 9,3555
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 5 °C
  • Konya 1 °C
»

Terör davasında ceza alan ve yakalama kararı çıkarılan HDP'li Güven gözaltına alındı

Yargılandığı terör davasında 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve yakalama kararı çıkarılan HDP'li Leyla Güven, Diyarbakır'da gözaltına alındı.
Terör davasında ceza alan ve yakalama kararı çıkarılan HDP'li Güven gözaltına alındı

Yargılandığı terör davasında 22 yıl 3 ay hapse mahkum edilen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP'li Leyla Güven, saklandığı HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in evinde gözaltına alındı.

Milletvekilliği düşürülen ve hakkında mahkumiyet kararı verilen Güven'in yakalanması için Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri gün boyu çalışma yaptı. 

Muhtemel adreslerde arama yapan polis ekipleri, Leyla Güven'in, HDP Diyarbakır Milletvekili Güzel'in ikametinde saklandığı bilgisi üzerine evde arama yaptı. Güven, burada gözaltına alındı.

HDP'li Güven'in, mahkemede tutuklama kararı yüzüne okunduktan sonra cezaevine konulacağı öğrenildi.

Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, eski HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'i, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatıyla ilgili yaptığı açıklama ve paylaşım ile daha önce katıldığı toplantılardaki terör yanlısı konuşmalarından dolayı "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve 2 kez "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti.

Güven, Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesince yargılandığı bir başka davada ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum edilmişti. Karar, Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesince onanmıştı. TBMM Genel Kurulunda, 4 Haziran'da HDP'li Güven hakkında mahkeme tarafından verilen kesinleşmiş cezalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunmuştu. Anayasa gereğince Genel Kurulda okunan tezkerelerin ardından Leyla Güven'in milletvekilliği düşmüştü.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Endonezya'yla birlikte çalışarak ümmeti desteklemeli ve bu konularla mücadele etmeliyiz22 Aralık 2020 Salı 09:07
  • İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 30 metre derinliğinde tünel bulundu22 Aralık 2020 Salı 09:06
  • İçişleri Bakanı Soylu, Yunanistan'ın düzensiz göçmenlere kötü muamelesini görmezden gelen AB'ye tepki gösterdi22 Aralık 2020 Salı 09:05
  • Terör davasında ceza alan ve yakalama kararı çıkarılan HDP'li Güven gözaltına alındı22 Aralık 2020 Salı 09:04
  • Yurt genelinde yük taşıyan araçlar denetlendi22 Aralık 2020 Salı 09:04
  • Maraş olaylarında hayatını kaybedenler anıldı21 Aralık 2020 Pazartesi 21:45
  • İngiltere Başbakanı Johnson: Yarım milyon kişi aşının ilk dozunu aldı21 Aralık 2020 Pazartesi 21:37
  • Yahudi yerleşimciler Filistin'deki Osmanlı yapıtı Laben Han'a saldırdı21 Aralık 2020 Pazartesi 21:35
  • Bakan Selçuk, İzmir'de kurulan konteyner kenti ziyaret etti21 Aralık 2020 Pazartesi 20:38
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Hamdolsun iyiyim21 Aralık 2020 Pazartesi 19:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti