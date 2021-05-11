'Terör devleti İsrail bu coğrafyada barış ve huzurun önündeki en büyük engeldir'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Mescid-i Aksa ve Kudüs" gündemiyle düzenlenen "Acil Kudüs Toplantısı"nın sonuç bildirgesini açıkladı. Bildirgede, İsrail'in barış ve huzurun önündeki en büyük engel olduğu vurgulandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 60 ülkeden Din İşleri Başkanı/Bakanının katılımıyla “Mescid-i Aksa ve Kudüs” gündemiyle düzenlenen “Acil Kudüs Toplantısı”nın sonuç bildirgesini okudu.

Bildirgede şunlar kaydedildi:

"İsrail'in Kudüs'te Müslümanların asırlardır yaşadıkları toprakları gasbetme girişimi ve Filistin halkının zorla evlerinden çıkarılması, tehcire zorlaması, bir insanlık suçudur ve asla kabul edilemez. Terör devleti İsrail, bu tutumuyla bu coğrafyada barış ve huzurun önündeki en büyük engeldir."

"Kudüs meselesi sadece Filistinlilerin değil, tüm İslam aleminin ortak meselesidir. İşgalciler, Müslümanların dağınıklığından cesaret bulmaktadır. Açıkça ifade etmek isteriz ki İslam ümmeti tek yürek olarak Filistin'i ve Mescid-i Aksa'yı her daim ve her zeminde savunacaktır."

"İslam coğrafyasında Kudüs ve Mescid-i Aksa duyarlılığını canlı ve güçlü tutmak için Kudüs ziyaretleri teşvik edilecek ve ortak çalışmalar yapılacaktır. Kudüs davasını tüm dünyaya duyurmak ve geleceğe taşımak için İslam ülkelerinde Kudüs Araştırma Merkezlerinin kurulması için iş birliği ile çalışmalar yapılacaktır."