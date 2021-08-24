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Terör hedeflerine hava harekatı

Terör hedeflerine hava harekatı
MİT ile koordineli olarak Irak’ın kuzeyindeki Asos bölgesinde tespit edilen 28 terör hedefi, hava harekatı ile yerle bir edildi.
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