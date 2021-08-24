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Terör hedeflerine hava harekatı
Terör hedeflerine hava harekatı
MİT ile koordineli olarak Irak’ın kuzeyindeki Asos bölgesinde tespit edilen 28 terör hedefi, hava harekatı ile yerle bir edildi.
24 Ağustos 2021 Salı 10:12
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