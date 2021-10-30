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Terör örgütleriyle ilişkili bazı kişi ve kuruluşların Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı doğrultusunda, bazı kişi ve kuruluşların terör örgütlerine maddi, teknolojik, finansal ya da finansal olmayan destek veya hizmet sağlaması nedeniyle Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.
Terör örgütleriyle ilişkili bazı kişi ve kuruluşların Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Bazı kişi ve kuruluşların tasarrufunda bulunan Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin ekli cumhurbaşkanlığı kararı onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 6. maddesine istinaden, BMGK'nin 1373 sayılı kararı kapsamındaki yabancı devlet talebine göre, "terör örgütlerine destek ve sponsor olması veya finansal, maddi ya da teknolojik destek sunması, başka finansal olan ve olmayan hizmetler sağlaması" gerekçesiyle mal varlıkları dondurulan kişi ve kuruluşların listesi şöyle:

"Ahmet Bayaltun, İsmail Bayaltun, Faruq Hamud, Adnan Muhammad Amin Al-Rawi, Taleb Ahmad, Ammar Yasar Lutfi Sahloul, Alsultan Kuyumculuk Elektronik Gıda İthalat İhracat Limited Şirketi, Tawasul Tekstil Gıda Nakliyat Turizm İthalat İhracat ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Aslan SK Medikal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Alharm Gıda Tekstil Otomotiv Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, El Haldi Kuyumculuk Gıda İnşaat Tekstil Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Alhobo Kuyumculuk Gıda Giyim İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Firstone İnternational Dış Ticaret ve Tekstil Sanayi Limited Şirketi"

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