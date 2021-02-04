Terör örgütü DEAŞ'a 2021 yılının ilk ayında büyük darbe

Türkiye genelinde çoğu şafak vakti düzenlenen terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 361 şüpheli gözaltına alındı, 50 örgüt üyesi tutuklandı.

Terör örgütü DEAŞ'a karşı etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren Türkiye, 2021 yılının ilk ayında yurt genelindeki operasyonlarla örgüte büyük darbe vurdu, teröristlerin planladığı eylemler güvenlik güçlerinin başarılı çalışmalarıyla engellendi.

DEAŞ'a yönelik başarılı operasyonlarıyla adından söz ettiren Türkiye, örgüte karşı çok yönlü mücadele örneği sergilemeye devam ediyor.

Güvenlik güçleri, düzenledikleri başarılı operasyonlarla başta İstanbul, Ankara, Kilis ve Şanlıurfa olmak üzere çok sayıda kentte kanlı eylem planlayan teröristlerin oyununu bozdu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ocak ayında polis, jandarma ve hudut birliklerinin yürüttüğü çalışmalarda aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 361 zanlı gözaltına alındı, örgüte ait çok sayıda doküman, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 50'si tutuklandı. Zanlılardan bazıları sınır dışı edildi, bazılarının ise adli işlemleri sürüyor.

Ocak ayındaki bazı operasyonlar

İstanbul'da farklı tarihlerde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı.

Başkentte Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Ankara Bölge Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ'a yönelik operasyonlar kapsamında, Suriye'nin Deyrizor bölgesinde örgüt saflarında sivillere yönelik silahlı eylemler gerçekleştirdikleri tespit edilen ve Ankara'da eylem hazırlığı içerisinde olduğu belirlenen 2 şüpheliyi yakaladı.

Sultanahmet ve Suruç saldırılarında kullanılan patlayıcıları temin eden terörist tutuklandı

Şanlıurfa'da emniyet ve MİT'in operasyonuyla yakalanan, Sultanahmet ve Suruç saldırılarında kullanılan patlayıcıları temin eden DEAŞ'lı terörist Azzo Halaf Süleyman El Aggal tutuklandı.

Terörist El Aggal'ın, DEAŞ'ın Suruç ve Sultanahmet'teki terör saldırıları gibi birçok canlı bombalı eylemin planlayıcısı "Abu Bera" kod adlı Mahir El Aggal ile faaliyet gösterdiği belirlendi.

Süleyman El Aggal'ın, Mahir El Aggal'ın planlayıcıları arasında olduğu 12 Ocak 2016'da 10 Alman vatandaşının hayatını kaybettiği ve 14'ü yabancı uyruklu 16 kişinin yaralandığı İstanbul Sultanahmet Meydanı'ndaki canlı bomba saldırısı ile 20 Temmuz 2015'te 33 kişinin öldüğü, 86 kişinin yaralandığı Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen canlı bomba saldırısında kullanılan malzemeleri temin ettiği saptandı.

Ankara'da istihbarat ve terör birimlerinin ortak operasyonuyla Irak'taki çatışma bölgelerinde bulunan ve bombalı araç hazırlığı gibi eylemlere yardım ettiği belirlenen terör örgütü DEAŞ üyesi terörist, saklandığı evde yakalandı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'e üye olmaktan işlem görürken geri gönderme merkezinden kaçarak, sahte pasaportla yurt dışına gitmeye çalışan Kırgızistan uyruklu Bunyod M, İstanbul Havalimanında gözaltına alındı.

Balıkesir merkezli 58 ilde terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları ve örgüte finans sağladıkları iddia edilen 126 şüpheli yakalandı.

Gaziantep merkezli 15 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, haklarında yakalama kararı verilen 37 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara, Kırşehir, Van, Kayseri, Gaziantep, Sakarya, Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 168 şüpheli yakalandı.

Kilis'teki Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Alsancak Hudut Karakolu sorumluluk sahasında, Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan DEAŞ üyesi A.R.S. gözaltına alındı. Kırmızı bültenle aranan Özbekistan uyruklu DEAŞ'lı terörist tutuklandı.

PKK-DEAŞ iş birliği gün yüzüne çıktı

Yunanistan sınırını lastik botla geçmeye çalışırken yakalanan 3 kişiden aralarında eski Ergani DBP ilçe başkanının da bulunduğu 2'sinin PKK, birinin ise DEAŞ üyesi olduğu tespit edildi. Şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğeri ise yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yetkililer, söz konusu operasyonla geçmişte PKK elebaşlarından "Cemal" kod adlı Murat Karayılan'ın "DEAŞ ile iş birliği yapılması" yönünde örgüt mensuplarına verdiği talimatın Edirne'de düzenlenen operasyonla gün yüzüne çıktığını vurguladı.

Yargılama süreçleri

Ocak ayı içerisinde gözaltına alınan 361 DEAŞ zanlısından 50'si tutuklandı.

Adana'da, terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında Suriye uyruklu şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ankara'da bombalı eylem hazırlığında olan DEAŞ'lılar hakkındaki soruşturma tamamlandı. 3'ü Irak, biri Mısır vatandaşı DEAŞ mensubu 4 kişinin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Kırşehir'de, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan Irak uyruklu 5 sanığa, 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bombalı eylem hazırlığındayken yakalanan ve polise yönelik saldırı planladığını itiraf eden DEAŞ'lı terörist hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 43 yıla kadar hapis cezası istendi.