Terör örgütü DEAŞ'a kasımda büyük darbe

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren Türkiye, kasım ayında düzenlenen operasyonlarla örgüte ağır darbe vurdu.

Terör örgütü DEAŞ'a karşı etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren Türkiye, geçen ay yurt genelindeki operasyonlarla örgüte büyük darbe vurdu, teröristlerin planladığı eylemler güvenlik güçlerinin başarılı çalışmalarıyla engellendi.

DEAŞ'a yönelik başarılı operasyonlarıyla adından söz ettiren Türkiye, terör örgütüne karşı çok yönlü mücadele örneği sergiliyor. Güvenlik güçleri, düzenledikleri başarılı operasyonlarla başta İstanbul, Ankara ve Adana olmak üzere çok sayıda kentte kanlı eylem planlayan teröristlerin oyununu bozdu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, kasım ayında polis, jandarma ve hudut birliklerinin yürüttüğü çalışmalarda, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 294 şüpheli gözaltına alındı, örgüte ait çok sayıda doküman, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 81'i tutuklandı. Zanlılardan bazıları sınır dışı edildi, bazılarının ise adli işlemleri sürüyor.

Kasımdaki bazı operasyonlar

Adana merkezli 2 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 20'si tutuklandı.

Operasyonda yaklaşık 500 gram patlayıcı madde, tabanca ve 2 av tüfeği ile örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcının, zanlılardan Salih K'ye ait kitabevinden çıktığı, maddenin TNT ve RDX karışımlı olduğu öğrenildi. Şüphelilerin, kitabevini örgütsel toplantılar düzenlemek için de kullandığı iddia edildi.

Örgütsel doküman ve dijital materyallerde yapılan incelemelerde yakalanan zanlıların, milletvekilleri, üst düzey bürokrat ve iş insanları, turist kafileleri ve savcıların kaçırılarak esir alınması, çarşı ve mahalle bekçileri ile polis memurlarına saldırı yapılması ve stratejik öneme sahip yerlere eylem planlaması içerisinde oldukları belirlendi.

Zanlıların, ağustos ayında Adana'da yakalanarak tutuklanan örgütün sözde "Türkiye emiri" Mahmut Özden'in elebaşılığını yaptığı Yamaçlı grubuyla bağlantılı olduğu ileri sürüldü.

Şanlıurfa merkezli 3 ilde düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 25 zanlıdan 16'sı tutuklandı.

Ankara'daki operasyonda gözaltına alınanlardan 8'i, Osmaniye'deki operasyonda yakalanan 18 şüpheliden 9'u, Kırşehir'deki operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 15 şüpheliden 5'i cezaevine konuldu.

Niğde, Samsun, Kayseri, Sakarya, Mersin ve Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda yakalanan aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 15 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'deki operasyonda yakalanan 4 zanlı ile Adana'da sosyal medyada terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Konya'da terör örgütü DEAŞ'ın "istihbarat elemanı"nın işkenceyle öldürülmesinin ardından cinayetin azmettiricisi olduğu ileri sürülen firari Abdulsamet D. yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda 58 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de terör örgütü DEAŞ'ın sözde Türkiye sorumlusu Mahmut Özden ile bağlantılı olduğu öne sürülen 5 şüpheli yakalandı.

Ankara, Niğde, Bursa, Samsun, Kayseri, Adıyaman, Sivas, Sakarya, Kocaeli, Afyonkarahisar, Şanlıurfa ve Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 85 şüpheli gözaltına alındı.

Örgütün "sözde Rakka emiri" ve "infazcısı" yakalandı

Kayseri'de DEAŞ'a yönelik operasyonda aralarında örgütün "sözde Rakka emiri" H.E. ile "örgütün infazcısı" Y.Ş'nin de bulunduğu Suriye uyruklu 4 şüpheli yakalandı. H.E'nin, 2014-2018 yıllarında Suriye'de DEAŞ'ın "sözde Rakka emiri" olarak görev yaptığı, Türkiye'ye geldiği süre içinde Kayseri, Şanlıurfa, İstanbul, Mersin ve Adana'da örgütü canlı tutma adına faaliyet yürüttüğü öğrenildi. Şüphelilerden Y.Ş'nin de "örgütün infazcısı" olduğu belirlendi.

- Emniyet ve MİT'ten DEAŞ'a ortak operasyon

Ankara'da keşif ve istihbarat çalışması yaptıkları tespit edilen yabancı uyruklu 2 terörist, Emniyet ve MİT'in ortak operasyonuyla yakalandı.

Şüphelilerin saklandıkları evlerde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallerde Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen DEAŞ'ın terör saldırısına ait görüntüler ortaya çıktı. Söz konusu materyaller üzerinde bilişim uzmanlarınca yapılan "dijital kazıma" çalışmalarında zanlıların DEAŞ içinde faaliyet gösterdikleri dönemde çekilmiş çok sayıda video ve fotoğrafa ulaşıldı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

DEAŞ'lıların yargılanması

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a ilişkin davada yargılanan Y.K.B'ye 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Heyet, ayrıca sanığın ikametgahında ruhsatsız tabanca ele geçirilmesiyle ilgili 1 yıl 6 ay hapis ve para cezasına hükmederek cezayı erteledi.

Sakarya'da, terör örgütü DEAŞ'ın sözde "üst düzey yöneticisi" olduğu gerekçesiyle 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk'un, terör örgütü El-Kaide kapsamında yargılandığı davada, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Adana'dan Suriye'deki terör örgütlerine drone gönderilmesi davasında savcı mütalaasını sundu. Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada savcı, esas hakkındaki mütalaasında tutuksuz sanıklar C.D, M.E, B.A. ve M.S.Y'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.