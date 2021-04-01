Terör örgütü DEAŞ'a mart darbesi

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren Türkiye'de, mart ayındaki operasyonlarda 164 şüpheli gözaltına alındı.

Terör örgütü DEAŞ'a karşı etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren Türkiye, geçen ay yurt genelindeki operasyonlarla örgüte büyük darbe vurdu, teröristlerin planladığı eylemler güvenlik güçlerinin başarılı çalışmalarıyla engellendi.

DEAŞ'a yönelik başarılı operasyonlarıyla adından söz ettiren Türkiye, terör örgütüne karşı çok yönlü mücadele örneği sergiliyor. Güvenlik güçleri, düzenledikleri başarılı operasyonlarla başta İstanbul ve Ankara olmak üzere çok sayıda kentte kanlı eylem planlayan teröristlerin oyununu bozdu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, mart ayında polis, jandarma ve hudut birliklerinin yürüttüğü çalışmalarda, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 164 şüpheli gözaltına alındı, örgüte ait çok sayıda doküman, silah ve mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 26'sı tutuklandı. Zanlılardan bazıları sınır dışı edildi, bazılarının ise adli işlemleri sürüyor.

Marttaki bazı operasyonlar

Kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi B.A, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sahte kimlikle yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturması kapsamında, 7 yaşındaki Ezidi çocukla yakalanan 3 şüpheliden Musul'da DEAŞ içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği belirlenen S.A.H.O. tutuklandı, 2'si ise adli kontrolle bırakıldı.

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un kabirlerinin de aralarında bulunduğu 79 mezarın taşlarına zarar verilmesiyle ilgili terör örgütü DEAŞ bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Tutuklanan zanlılardan birinin DEAŞ'ın sözde "Türkiye emiri" Mahmut Özden'in oğlu olduğu öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Hatay hudut hattından yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan, aralarında kırmızı bültenle aranan DEAŞ mensubunun da olduğu 11 kişinin yakalandığını bildirdi. 11 kişi, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Mardin hudut hattından Türkiye'ye girmeye çalışan 2 DEAŞ'lı terörist tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi 25 Iraklı zanlı gözaltına alındı.

İstanbul'da, DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Denizli'deki operasyonda yakalanan örgüt üyesi cezaevine konuldu.

Kocaeli ve İstanbul'da DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İstanbul'da farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda 51 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin merkezli Sakarya ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'ın silah ve mühimmat işlerini organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu 3 zanlı tutuklandı.

Kahramanmaraş, Kastamonu ve Burdur'daki operasyonda gözaltına alınan 8 zanlı cezaevine konuldu.

Kayseri, Ordu, Malatya, Kahramanmaraş, Denizli, Samsun, Adana ve Şanlıurfa'daki operasyonlarda aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 32 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen Irak uyruklu zanlı M.S.J. ile ülkesinde örgüt adına para topladığı iddia edilen Iraklı şüpheli yakalandı. M.S.J'nin emniyetteki işlemleri sürüyor, diğer zanlı ise tutuklandı.

DEAŞ'lıların yargılanma süreci

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık A.K, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ adına fırıncılardan haraç topladıkları iddia edilen 17 sanığın yargılandığı davada, örgütün sözde "Türkiye emiri" Mahmut Özden'in de aralarında bulunduğu sanıkların 5'i 6 yıl 8'er ay, 2'si de 3 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerlerinin beraatine karar verildi.

Sakarya'da yakalanan terör örgütü DEAŞ'ın sözde "eğitim bakan yardımcısı" Ürdün uyruklu terörist hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da, başkası adına düzenlenmiş otobüs biletiyle şehirler arası yolcu terminalinde yakalanan D.Ö. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Rakka emiri" olduğu iddia edilen H.E'nin de aralarında bulunduğu 4 yabancı uyruklu sanık hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları iddiasıyla 7 yabancı uyruklu sanık, 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.