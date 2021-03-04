Terör örgütü DEAŞ'a şubatta 'üst düzey' darbe

Terör örgütü DEAŞ'a karşı etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren Türkiye, geçen ay yurt genelindeki operasyonlarla örgüte büyük darbe vurdu, teröristlerin planladığı eylemler güvenlik güçlerinin başarılı çalışmalarıyla engellendi.

DEAŞ'a yönelik başarılı operasyonlarıyla adından söz ettiren Türkiye, terör örgütüne karşı çok yönlü mücadele örneği sergiliyor. Güvenlik güçleri, düzenledikleri başarılı operasyonlarla başta İstanbul, Ankara ve Adana olmak üzere çok sayıda kentte kanlı eylem planlayan teröristlerin oyununu bozdu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, şubat ayında polis, jandarma ve hudut birliklerinin yürüttüğü çalışmalarda, aralarında örgütün "suikastçısı", sözde "eğitim bakan yardımcısı" ve sözde mali işler sorumlusunun da bulunduğu 165 şüpheli gözaltına alındı, örgüte ait çok sayıda doküman, silah ve mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 55'i tutuklandı. Zanlılardan bazıları sınır dışı edildi, bazılarının ise adli işlemleri sürüyor.

Yalova'da yakalanan DEAŞ'ın "suikastçısı" tutuklandı

Terör örgütü DEAŞ'ın suikastçısı Yalova'da operasyonla yakalandı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubeleri ekiplerinin koordineli çalışmasıyla, deşifre olmuş örgüt mensuplarının Türkiye'den Avrupa'ya geçişlerini, Avrupa'dan Türkiye'ye girişlerini sağlayan A.Y. ve onunla irtibatlı örgütün sözde üst düzey sorumlusu A.G'nin Yalova'da bulunduğu tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla A.Y. ve A.G'nin aralarında olduğu 12'si Irak, biri Fas, biri Türk vatandaşı 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin saklandıkları ve ofis olarak kullandıkları adreslerde yapılan aramalarda iki tabanca ve fişekler, sahte pasaport ve kimlik yapımında kullanılan 9 makine, sahte mühür ve ekipmanları ile çeşitli ülkelere ait düzenlenmiş 433 pasaport, 346 sahte kimlik belgesi ve çok sayıda doküman ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y. ve A.G'nin arasında olduğu 8 şüpheli tutuklandı. Diğer 6 zanlı ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

DEAŞ'ın sözde "eğitim bakan yardımcısı" Sakarya'da yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde "eğitim bakan yardımcısı" Ürdün uyruklu terörist, Sakarya'da yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen çalışmalarda, örgüt mensubunun Sakarya'da olduğu tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan teröristin, terör örgütü DEAŞ'ın, 2014-2017 yılları arasında Irak ve Suriye'de hakim olduğu bölgelerdeki tüm eğitim kurumlarından sorumlu sözde "eğitim bakan yardımcısı" olarak faaliyet gösterdiği belirlendi.

Teröristin, aynı bölgelerde esir aldığı kişileri vahşice katlettiği ve bu eylemlerin görüntülerini örgüt propagandası amacıyla sosyal medyada yayımladığı belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen terörist, tutuklandı.

DEAŞ'ın sözde mali işler sorumlusu Mersin'de yakalandı

Mersin'de, terör örgütü DEAŞ'ın sözde mali işler sorumlusu olduğu belirlenen zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin Rakka bölgesinde DEAŞ içerisinde sözde mali işlerden sorumlu silahlı örgüt üyesi olarak faaliyet yürüten ve illegal yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelinin ikametinde cep telefonu ve dijital materyaller ele geçirildi.

Kırmızı ve mavi kategorideki teröristler yakalandı

Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 5'i Rusya, biri Libya uyruklu 6 kişi yakalandı. Hudut birliklerince yakalanan ve terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu belirlenen Rus uyruklu kadının, kırmızı bültenle arandığı belirlendi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 6 kişiden 1 Rus ve 1 Libya uyruklu "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı, diğerlerinin sınır dışı edilmesine karar verildi.

Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Fransa vatandaşı Sarah Talib, Ankara'da polis ekiplerince gözaltına alındı.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışırken yakalanan Yeni Zelanda uyruklu 3 kişiden 26 yaşındaki S.A. isimli kadının mavi bültenle aranan DEAŞ mensubu terörist olduğunu bildirdi.

Kırmızı bültenle aranan ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan DEAŞ mensubu Kazakistan uyruklu S.A, Kilis'te yakalandı. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şubattaki bazı operasyonlar

Ankara merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan yabancı uyruklu 10 şüpheli tutuklandı.

Sakarya merkezli 2 ildeki operasyonda gözaltına alınan ve aralarında örgütün sözde "Irak iç güvenlik emiri"nin de bulunduğu Irak uyruklu 12 şüpheli ile Adana'daki operasyonda yakalanan 9 zanlıdan 5’i cezaevine gönderildi.

Başkentte, DEAŞ'ın üst düzey sorumlusu olduğu belirlenen şüpheli Sabah Ali Hüseyin Oruç gözaltına alındı.

Şüphelinin Irak'tan kaçırarak getirdiği 7 yaşında Ezidi bir kız çocuğunun da yanında olduğunun anlaşılması üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordine kurularak operasyon kararı alındı. Küçük çocuğun zarar görmemesi için hassas planlanan, TEM ekiplerinin sabah erken saatlerde düzenlediği operasyonda, Sabah Ali Hüseyin Oruç ve birlikte hareket ettiği bilgilerine ulaşılan N.H.R. yakalandı. Kız çocuğu da kurtarılarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Zanlı Irak uyruklu Sabah Ali Hüseyin Oruç, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışırken Hatay sınır hattında yakalanan 2 DEAŞ üyesi ile Samsun'daki iki operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 15 zanlıdan 2'si, Manisa'nın Salihli ilçesinde adliyeye sevk edilen Filistin uyruklu şüpheli, Yalova'da yakalanan 2 zanlı cezaevine gönderildi.

Samsun, Karabük, Şanlıurfa, Kastamonu ve Kahramanmaraş'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleriyle irtibatı belirlenen yabancı uyruklu 14 zanlı yakalandı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8'i yabancı uyruklu 9 şüpheli ile Ankara'daki operasyonda yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 3 terör örgütü DEAŞ mensubu yakalandı.

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütünün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un kabirlerinin de arasında bulunduğu 79 mezarın taşlarına zarar verilmesiyle ilgili terör örgütü DEAŞ bağlantılı oldukları ileri sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya, Şanlıurfa, Afyonkarahisar, Nevşehir, Manisa, Kayseri, Kocaeli, Adana, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 38 şüpheli gözaltına alındı.

DEAŞ'lıların yargılanma süreci

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde "üst düzey yöneticisi" olduğu belirtilen "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk, El-Kaide kapsamında yargılandığı davada "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında tutuklanan sanık C.B. ''silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yapma'' suçlarından yargılandığı davada örgüt propagandası yapma suçundan 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Suriye'deki çatışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ adına Muhammed Eş Şami isimli bir kişiyi infaz ederken çekilen görüntülerde yer aldığı belirtilen İrfan Y. ve infaz talimatını verdiği iddia eden Ahmet T. hakkında İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan 2 sanıktan H.K. "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı, diğerinin beraatine karar verildi.