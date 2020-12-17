Terör örgütü El Kaide üyesi Fransa uyruklu terörist itiraflarda bulundu

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve Hatay'da yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışırken yakalandıktan sonra tutuklanan terör örgütü El Kaide üyesi Fransa uyruklu terörist C.G, emniyetteki ifadesinde örgütsel eylemlerini anlattı.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve Hatay'da yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışırken hudut birliklerince yakalandıktan sonra tutuklanan terör örgütü El Kaide üyesi Fransa uyruklu terörist C.G, emniyetteki ifadesinde örgütsel eylemlerini anlattı.

Sınırda yakalandıktan sonra İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edilen ve 14 Aralık'ta "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "askeri yasaklı bölgeye girme" suçlarından tutuklanan C.G. (28), emniyetteki ifadesinde, 2016'da internet üzerinden bir gruba üye olduğunu ve burada İlyes isimli kişiyle tanıştığını belirtti.

İlyes ve onun arkadaşı Abu W. ile Telegram üzerinden Suriye'ye geçebilmenin yollarını konuştuklarını kaydeden terörist C.G, şunları anlattı:

"Abu W, 'Suriye'ye gelene kadar cihat hakkında çok fazla konuşma, soran olursa hiçbir şey söyleme.' dedi. Ardından İspanya üzerinden Türkiye'ye gelmemi ve oradan da Suriye'ye geçmemi söyledi. 2017 yılında otostopla İspanya'ya gittim. Bir gece sonra da hava yoluyla İstanbul'a geldim. Abu W, Telegram üzerinden ses kaydı gönderdi. Ben de otogardaki firma yetkilisine bu ses kaydını dinlettim ve bu şekilde otobüs bileti aldım. Otobüsle 18 saat yolculuk yaptım. Abu W. yine ses kaydı atarak nerede inmem gerektiğini söyledi. Otobüsteki hostese sesi dinlettim ve o da beni bir yerde indirdi. Yaklaşık bir saat bekledikten sonra bir araç geldi ve beni aldı, çok stresli görünüyordu. Beni, Arapça konuşan bir ailenin evine götürdü. Orada başka adam beni alıp bir tarlaya götürdü ve yol tarif etti. 'Buradan hızlıca geç, yerleşim yerine denk geldiğinde Suriye'de olduğunu anlarsın.' dedi. Dediği bölgeyi hızlıca geçtim ve sonra Abu W. gelip beni motorla aldı."

Türkiye sınırında nöbet tutmuş

Daha sonra Harim bölgesindeki Fransızlardan sorumlu bir kişinin yanına götürüldüğünü bildiren C.G, böylelikle örgüte dahil olduğunu belirtti.

C.G, dahil olduğu terör grubuna ilişkin bilgi vererek, şu itiraflarda bulundu:

"Dahil olduğum grupta herkes Fransa vatandaşıydı. Bu grup El Kaide adına faaliyet yürütüyordu. Grup, erkek olarak 100 kişilikti ve hepsi silahlıydı. Silahı olan bazı kadınlar da vardı. Herkes kod adı kullanıyordu. Bu grupta bulunduğum süre zarfında 15 bin Suriye lirası aylık maaş alıyordum. Bize parayı Omar O. veriyordu. Kısa bir süre silahlı eğitim aldım. Daha sonra beni Harim'de bulunan Türkiye sınırına nöbete gönderdiler. Nöbette yaklaşık 8 kişi kalıyorduk. Harim'de çadırda veya evlerde kalıyorduk. Nöbetteki amaç Beşşar Esed'in askerlerinin, bulunduğumuz sınıra geçmelerini önlemekti."

"Yiyeceğimi hayvanlara attığım için birkaç defa 40 sopa cezası aldım"

Hama bölgesinde 2017'de çıkan bir çatışmada Suriye yönetimine ait tank tarafından bulundukları yere atış yapılması sonucu yaralandığına dikkati çeken C.G, tedavi gördükten sonra eylemsel faaliyete katılmadığını kaydetti.

C.G, bu süre zarfında sözde "dini toplantılara" katıldığını anlatarak, "Toplantıyı Omar O. yapıyordu. Bu toplantıda 'Fransa'ya giderseniz, Müslümanlığınız geçersiz olur.' diyordu. Ayrıca cuma günleri ceza günüydü. Ceza alanları Omar O. yargılıyordu. Ben de yiyeceğimi hayvanlara attığım için birkaç defa 40 sopa cezası aldım. Bu cezayı Omar O. uyguladı. Türkiye'ye geçmek için de birkaç defa girişimde bulundum ancak başarılı olamadım, bundan dolayı da hapis cezası aldım." ifadelerini kullandı.