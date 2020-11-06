  • BIST 1.184
  • Altın 531,610
  • Dolar 8,4772
  • Euro 10,0281
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 11 °C
»

Terör örgütü PKK/KCK'nın bilgisayar korsanlarına yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı

Ankara merkezli 8 ilde, terör örgütü PKK/KCK bünyesinde faaliyet gösteren bilgisayar korsanlarına (hacker) yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı.
Terör örgütü PKK/KCK'nın bilgisayar korsanlarına yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı

Ankara merkezli 8 ilde, terör örgütü PKK/KCK bünyesinde faaliyet gösteren bilgisayar korsanlarına (hacker) yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, PKK/KCK içerisinde faaliyet yürüten bilgisayar korsanlarını uzun zamandır takip eden Ankara İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) şube müdürlükleri ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, şüphelilerin, terör örgütünün sözde kongre kararları doğrultusunda "Mezopotamia Hackers" çatısı altında birleştiğini tespit etti.

PKK/KCK içerisinde faaliyet yürüten hacker gruplarının çok sayıda kamu kurumu ve özel internet sitesini hacklediği belirlendi.

Ekiplerin başlattığı operasyonda, bazı şüphelilerin etkin pişmanlıktan faydalanarak verdiği ifade ve teşhisler neticesinde, terör örgütüyle bağlantılı şüpheliler ve ilgili oldukları hacker grupları deşifre edildi.

Teknik ve fiziki takibin ardından kimlik bilgileri tespit edilen zanlılara yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyon sonucu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Terör örgütü PKK/KCK'nın bilgisayar korsanlarına yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı06 Kasım 2020 Cuma 11:11
  • 42 bin 893 kişinin pasaportundaki idari tedbir kaldırıldı06 Kasım 2020 Cuma 10:56
  • Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada 26 öğretmen gözaltına alındı06 Kasım 2020 Cuma 10:52
  • Kuaför basıp ölümle tehdit eden eski sevgili, adli kontrolle serbest06 Kasım 2020 Cuma 10:43
  • Gaziantep'te, hırsızlık şebekesi çökertildi06 Kasım 2020 Cuma 10:42
  • Köpeği çaldığı sanılıyordu; aracıyla çarpınca veterinere götürmüş06 Kasım 2020 Cuma 10:41
  • Bakan Selçuk: Bu yıl asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum06 Kasım 2020 Cuma 10:37
  • 12 yaşındaki çocuk, motosikleti düz kontak yaparak çaldı06 Kasım 2020 Cuma 10:30
  • Yüksek İnşaat Mühendisi o detaya dikkat çekti06 Kasım 2020 Cuma 10:28
  • HDP binasından PKK’nın kaçırdığı çocukların bilgileri olan ajanda çıktı06 Kasım 2020 Cuma 10:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti