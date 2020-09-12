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Terör örgütü PKK/KCK'nın 'hacker'larına yönelik operasyonda 11 tutuklama

Terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet gösteren "hacker"lara yönelik Ankara merkezli 17 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 11'i tutuklandı.
Terör örgütü PKK/KCK'nın 'hacker'larına yönelik operasyonda 11 tutuklama

Alınan bilgiye göre, silahlı terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet yürüten hacker gruplarını uzun zamandır takip eden Ankara İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) şube müdürlükleri ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, şüphelilerin, terör örgütünün sözde kongre kararları doğrultusunda "Mezopotamia Hackers" çatısı altında birleştiğini tespit etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimatlarla hackerları tespit etmeye başlayan ekipler, teknik ve fiziki takiple çalışmayı genişletti.

PKK/KCK içerisinde faaliyet yürüten hacker gruplarının, 71 ilde 411 kamu kurum ve kuruluşu ile 81 ilde 14 bin 271 tüzel kişiliğe ait internet sitesine yetkisiz erişimler gerçekleştirerek, vatandaşlara SMS yoluyla çok sayıda mesaj göndererek terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirlendi.

Şüphelilerin, çok sayıda okulun, internet üzerinden başvuru yapılan kamu kurumunun ve ombudsmanlık sitelerine yetkisiz erişim gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Çalışmalar sonucu, şüphelilerin imza olarak kullandıkları takma adları, "hack"leme ve sistemlere sızma eylemlerine ilişkin deliller ile SMS gönderilen vatandaşların ifadeleri toplanarak soruşturma dosyasına eklendi.

Teknik ve fiziki takibin ardından kimliği tespit edilen zanlılara yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Ankara merkezli 17 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlar sonucu 26 zanlıdan 18'i gözaltına alındı.

Ankara TEM Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden 3'ü ifadeleri alındıktan sonra salıverildi. Adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 4'ü etkin pişmanlıktan faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Etkin pişmanlıktan faydalananların ifadeleri doğrultusunda derinleştirilen soruşturmaya devam ediliyor.

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