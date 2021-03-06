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Terör örgütü PKK'ya destek veren derneğe operasyonda 7 tutuklama

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, MEBYA-DER ile terör örgütü PKK arasındaki ilişki ağlarının deşifre edilmesine yönelik başlatılan operasyonlar sürüyor.
Terör örgütü PKK'ya destek veren derneğe operasyonda 7 tutuklama

Bu kapsamanda 27 Şubat ile 3 Mart günü düzenlenen operasyonlarda aralarında HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın babası Mehmet Zeki Dağ'ın da olduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda MEBYA-DER binasında yapılan aramada elde edilen dijital materyaller ve dokümanlar üzerinde yapılan incelemeler sonucu derneğin ve çeşitli konumlarda faaliyet gösteren dernek yöneticilerinin de terör örgütü PKK ile ilişkili ve irtibatlı olan, örgütten aldıkları talimatlar doğrultusunda hareket eden şüpheliler belirlendi.

Gözaltına alınan 28 şüpheliden sorgusu tamamlanan 10 kişi adliyeye sevk edildi. Adliyedeki mahkemeye çıkarılar şüphelilerden aralarında HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın babası Mehmet Zeki Dağ'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki 18 şüphelinin sorgusu ise sürüyor.

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